20 июня 2024, 23:53

Лесничие и школьники Подмосковья провели субботники у воинских мемориалов

Комитет лесного хозяйства МО
Читайте нас в: Google Новости

Участники школьного лесничества «Хранители леса» совместно с представителями всероссийского движения «Юнармия» и сотрудниками Серединского участкового лесничества Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели субботники у воинских мемориалов. Мероприятия приурочены к Дню памяти и скорби, который отмечается 22 июня.

Ребята убрали тропинки, вынесли мусор, а сотрудники лесничества скосили траву.

День начала Великой Отечественной войны является одним из самых грустных событий в истории России. Это День памяти и скорби о тех, кто отдал жизни за мир, в котором на сегодняшний день живут граждане России.

«Дань уважения тем, кто погиб, не увидев Победы. Подвиг их не забыт», - подчеркнули представители Комлесхоза Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Субботник
20 июня 2024, 23:24
Минэкологии потребовало обеспечить свободный проход к реке в Раменском
Минэкологии
Читайте нас в: Google Новости
Инспекторы Минэкологии Подмосковья провели проверку земельных участков в деревне Костино Раменского городского округа. Местные жители пожаловались, что к водному объекту ограничили доступ.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в результате осмотра было подтверждено, что на двух участках установлено ограждение вокруг пруда, образованного рекой Песоченкой.

«В ограждении имеются калитки, однако они закрыты на замок. Таким образом, свободный доступ граждан к пруду ограничен, что является нарушением Водного кодекса России», - указал Тихон Фирсов.

Владельцам участков, которые ограничили доступ к пруду и реке, были направлены предупреждения о несоблюдении обязательных требований после проведенного надзора.

Также стало известно, что аналогичные предупреждения были отправлены владельцам участков в коттеджном поселке «Дача на озере» в городском округе Кашира. Двое граждан ограничили доступ к реке Медведке и Малеевскому пруду.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Минэкологии Подмосковья Раменское Экология Реки
20 июня 2024, 23:14
Новая детская площадка появится на улице Борисовка в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
В скором времени в Мытищах откроют обновленную детскую площадку. В депутатской комиссии по благоустройству во дворе дома № 4 по улице Борисовка приняли участие председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов, заместитель главы Кирилл Дунаев, представители профильных управлений и местные жители.

Реконструкция детской игровой площадки включена в программу мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий. Проект оказался крупным и долго обсуждался с жителями района.

«Мы неоднократно встречались с местными активистами, - рассказал заместитель директора управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Роман Комлев. - Меняли проект переносили сроки, но в итоге пришли к общему решению. Будем и дальше развивать эту территорию вместе с жителями».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи
20 июня 2024, 22:58
Экскурсию в канун Дня памяти и скорби провели для юных жители Электроуглей
пресс-служба администрации Богородского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Для ребят из летнего оздоровительного лагеря «Лучик» Центра образования № 33 в канун Дня памяти и скорби провели экскурсию «Наш край в годы Великой Отечественной войны». Юные жители Электроуглей смогли побольше узнать об истории города и увидеть артефакты с полей сражений, фотографии и документы времен войны.

В Культурно-досуговом центре «Квант» ведущий методист Елена Тюменева рассказала ребятам о событиях военного времени, о школах и учениках, о заводе «Электроугли» и юных рабочих, заменивших у станков ушедших на фронт специалистов.

Особое внимание было уделено новой экспозиции «Участники Великой Отечественной войны из деревни Исаково» и судьбе стенографистки газеты «Комсомольская правда» Екатерины Константиновны Благодаревой, посвятившей всю свою послевоенную жизнь поиску сведений о погибших и пропавших без вести односельчанах.

В краеведческом зале дети получили первый опыт работы с Книгами памяти, в которых самостоятельно искали информацию о жителях деревни Исаково, а также о своих родственниках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с жителем блокадного Ленинграда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Богородский Великая Отечественная война
20 июня 2024, 22:58
День мужского и женского здоровья пройдет 22 июня в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Жители округа смогут пройти медицинское обследование в рамках Дня мужского и женского здоровья. Его проведут 22 июня на базе поликлиники № 2.

Заведующая поликлиникой № 2 Любовь Кикоть рассказала, что в рамках акции все желающие смогут сдать анализы на онкомаркеры, выполнить рентген, ЭКГ и УЗИ по назначению врача. Кроме того, пациенты смогут получить консультации у акушера-гинеколога, уролога, онколога, стоматолога и терапевта.

В этом году особое внимание уделяется репродуктивному здоровью, так как урологические и гинекологические заболевания становятся «моложе», поэтому регулярные осмотры у специалистов необходимы.

Напомним, что прием состоится в поликлинике № 2 на улице Юбилейная 10 Б, с 8:00 до 14:00. Необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Врачи Диспансеризация

Новости по теме