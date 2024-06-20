Лесничие и школьники Подмосковья провели субботники у воинских мемориалов

Инспекторы Минэкологии Подмосковья провели проверку земельных участков в деревне Костино Раменского городского округа. Местные жители пожаловались, что к водному объекту ограничили доступ.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что в результате осмотра было подтверждено, что на двух участках установлено ограждение вокруг пруда, образованного рекой Песоченкой.

«В ограждении имеются калитки, однако они закрыты на замок. Таким образом, свободный доступ граждан к пруду ограничен, что является нарушением Водного кодекса России», - указал Тихон Фирсов.

Владельцам участков, которые ограничили доступ к пруду и реке, были направлены предупреждения о несоблюдении обязательных требований после проведенного надзора.

Также стало известно, что аналогичные предупреждения были отправлены владельцам участков в коттеджном поселке «Дача на озере» в городском округе Кашира. Двое граждан ограничили доступ к реке Медведке и Малеевскому пруду.

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