Лесничие демонтировали незаконную рекламу в Дмитрове

Лесничие отметили, что рядом с СНТ «Спорт» и «Лесной», а также недалеко от деревни Медведково стали часто размещать незаконную рекламу на деревьях и столбах. Только за один рейд лесная охрана демонтировала восемь рекламных щитов.

В Комлесхозе Московской области напоминают, что лесные насаждения и квартальные столбы не могут служить опорами для рекламы. За это предусмотрены штрафы: для граждан - до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

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