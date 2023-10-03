Лесная охрана провела более 3 тысяч патрулирований в Подмосковье в сентябре
В сентябре лесная охрана провела 3492 патрулирования по лесам Московской области. Их организовали в соответствии с картой-схемой маршрутов, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.
«Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники правоохранительных органов (123), территориальных подразделений МЧС (114), органов местного самоуправления (143), а также общественные инспекторы (221), представители казачьих обществ и волонтеры (153)», - рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
Зампред заявил, что больше всего таких мероприятий прошло в Звенигородском лесничестве - 249 патрулирований, Истринском - 239 мероприятий, Орехово-Зуевском - 232, Ступинском - 256 и Виноградовском лесничестве - 230 патрулирований.
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