05 августа 2024, 16:16

Лесная охрана провела более 1,6 тысячи патрулирований в Подмосковье за неделю

Комитет лесного хозяйства МО
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Представители лесной охраны Московской области провели свыше 1,6 тысячи рейдов за неделю. Патрулирования прошли на лесных участках возле населенных пунктов, СНТ и других зон отдыха.

«За неделю проведено 1637 патрулирований земель лесного фонда, из них больше всего патрулирований проведено на территории Клинского - 323 и Звенигородского - 152 Егорьевского - 117 - лесничеств», - сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, представители лесной охраны выявили 42 нарушения лесного законодательства, 14 нарушений правил пожарной безопасности, десять - санитарной безопасности. Кроме того, за неделю они обнаружили 18 фактов самовольного занятия лесных участков.

Всего с начала года инспекторы провели свыше 41 тысячи рейдов. Напомним, за нарушение лесного законодательства предусмотрены штрафы от 60 тысяч до двух миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах.

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Лесные пожары
05 августа 2024, 16:37
Пожилую пациентку с опухолью тонкой кишки спасли в онкодиспансере Балашихи
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К медикам Балашихи обратилась 85-летняя женщина. Пару лет назад она начала чувствовать боль внизу живота. В Московском областном онкологическом диспансере ей поставили диагноз саркома брыжейки тонкой кишки и сделали операцию.

Чтобы определить, что именно вызывает сильную боль у пациентки, врачи Московского областного онкологического диспансера провели ряд обследований. У женщины обнаружили опухоль тонкой кишки.

«Опухоль достигла 40 сантиметров в диаметре, поэтому для спасения жизни пациентки мы провели оперативное хирургическое вмешательство. Спустя 12 дней женщина была выписана под наблюдение гинеколога по месту жительства», - рассказала заведующая онкологическим отделением № 4 Ирина Карьгина.

Напомним, в Красногорске строят главный детский медицинский центр Подмосковья. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие.

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Здравоохранение Медицина Балашиха
05 августа 2024, 16:33
Астроном Лев Львов из Шатуры сфотографировал созвездие Лисички
Лев Львов
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Лев Львов из Шатуры увлекается астрофотографией. Он ловит в объективе камеры космические явления: созвездия, северного сияние и транзит планет.

Интерес к астрономии у Льва появился в детстве после того, как папа показал ему летящую комету. Это была Хейла-Боппа (C/1995 O1), признанная самой наблюдаемой и ярчайшей кометой 20 века.

«Я тогда даже и не знал, что это такое „комета“. Конечно же, я был поражен увиденным. В голове сразу возникла куча вопросов: куда она летит, не упадет ли на нас, что такое комета, долго ли будет ее видно. Это подтолкнуло меня увлечься астрономией. Прошло много лет, купил первый телескоп, кое-что начал читать на астрономическую тему, но в голове всегда оставалась эта комета, и я решил, что дождусь следующей и обязательно ее сфотографирую. Наступил 2020 год, и мне подвернулся шанс. Я не старался сделать красивый снимок, а старался запечатлеть сам факт», - рассказал Лев Львов.

Шатурянин Лев Львов создал свой телеграмм-канал. Там он рассказывает об астрономических объектах и явлениях.

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Луна Шатура
05 августа 2024, 16:23
Нарколог Наталья Ханбекова пополнила штат больницы в Павловском Посаде
Павлово-Посадский филиал ГБУЗ Московской области “Психиатрическая больница №3 им. Т.Б. Дмитриевой
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Психиатр-нарколог Наталья Владимировна Ханбекова будет принимать пациентов в Павловском Посаде. Она приступила к работе о 2-м наркологическом отделении филиала местной психиатрической больницы.

Ханбекова имеет высшую квалификационную категорию по специальности психиатрия-наркология. Успехов в новом коллективе ей пожелал главный врач психиатрической больницы № 3 имени Дмитриевой Эдуард Слуцкин.

«Быть врачом - это большая ответственность за жизнь и здоровье людей, за счастье их близких и за здоровое общество в целом», - отметил он.

Напомним, стационар психиатрической больницы работает круглосуточно и без выходных. Главный врач принимает во вторую и четвертую среду месяца с 10:00 до 13:00 по адресу: деревня Андреево, дом № 87. Телефон регистратуры: 8 (496) 432- 24-03 или 8 (496) 432-00-36.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале финальной стадии строительства главной детской больницы региона.

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Больницы Врачи Павловский посад
05 августа 2024, 16:20
Параспортсмены из Химок стали чемпионами России по академической гребле
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники физкультурно-спортивного клуба «Благо» в Химках выиграли золото чемпионата России по академической гребле. В соревнованиях участвовали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чемпионат России объединил свыше 60 участников из 10 регионов России. Пять спортсменов из Химок выступили в составе сборной Московской области. Егор Фролов и Ирина Виницкая выиграли золото турнира дважды. Дуэт стал первым в классе двойка микст. Также спортсмены получили индивидуальные награды в одиночных разрядах. Кроме того, объединенный экипаж Подмосковья и Москвы в четверке распашной с рулевым принес бронзовые медали Максиму Манакову, Ольге Кононовой и Екатерине Снегиревой.

«В химкинском клубе „Благо“ формируется как адаптивная физическая культура, так и спорт высших достижений. Члены клуба участвовали в Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, становились чемпионами и призерами мира и Европы, многократными чемпионами и рекордсменами России. Я очень рад, что администрация Химок помогает инклюзивному спорту развиваться», - сказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Химки

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