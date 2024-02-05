Лесная охрана Подмосковья выявила три случая незаконной рубки деревьев с начала года

Как рассказали в ведомстве, два случая незаконной рубки деревьев зафиксировали в Шатурском лесничестве, один - в лесничестве «Русский лес».

«Несмотря на небольшое количество самих фактов, вред составил более 12 миллионов рублей. Незаконная рубка деревьев не только наказуемое преступление, но и наносит вред лесам - „легким“ наших городов, а значит, и нашему здоровью», - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

В комитете напомнили, что штраф за незаконную рубку для физических лиц составляет до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить до 500 тысяч рублей. Если нанесенный ущерб превысит пять тысяч рублей, то, помимо штрафа, нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности.

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