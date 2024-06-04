Ленинский округ вновь присоединился к фестивалю «Город танцует в парках»

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Фестиваль под руководством Егора Дружинина прошел в Ленинском городском округе. Он состоялся в рамках проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье». За победу боролись 10 коллективов округа. Победу одержала команда под названием PDF.

«Мероприятие посетили порядка 1,5 тысяч наших жителей. Выступления 10 наших коллективов оценивали художественный руководитель, председатель жюри, заслуженный артист России Егор Дружинин, профессиональный танцор и хореограф Александр Могилев. Лучшей танцевальной командой нашего округа стал коллектив PDF. Поздравляю ребят с победой!», - прокомментировал глава округа Станислав Каторов.

На главной сцене также выступили творческие коллективы, театральные и танцевальные студии округа, а также артисты-участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Фестиваль продолжится до 16 июня. В сентябре в финале состоится гала-концерт.

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