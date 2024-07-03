Ленинградское шоссе расширят в Химках к осени

Длина новой полосы составит три километра. Она протянется от путепровода над улицей Маяковского и Юбилейным проспектом до новой эстакады через Октябрьскую железную дорогу. Член общественного совета при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков сообщил, что движение планируют запустить в сентябре этого года.

Правую полосу на участке сделают выделенной для общественного транспорта. Сейчас трассу сузили для проведения работ.

Напомним, в сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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