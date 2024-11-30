30 ноября 2024, 15:00

Лекцию по истории геральдики провели в клубе «Активное долголетие» в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

В клубе «Активное долголетие» в Химках состоялся открытый урок, посвященный истории государственной геральдики России. Тематическая лекция под названием «Великий символ Родины» была приурочена ко Дню Государственного герба Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие члены клуба и муниципальные депутаты Валентин Герасимов и Николай Томашов.

«Государственный герб - это не просто официальный символ. Это зримое воплощение истории страны, ее могущества, единства и независимости. Он олицетворяет национальные ценности, традиции и идеалы, объединяет граждан России и служит напоминанием о великом прошлом и будущем страны», - подчеркнул Валентин Герасимов.

Ведущим мероприятия стал ветеран боевых действий Юрий Карпунов. Он рассказал об истории герба, его эволюции и символическом значении каждого элемента, а также о том, что герб играет важную роль в формировании национального самосознания, служит символом силы и независимости страны.

Открытый урок стал частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках. Программа направлена на объединение разных поколений жителей города вокруг общих ценностей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Активное долголетие
30 ноября 2024, 15:42
Сезон катков во дворах откроется в Балашихе 1 декабря
пресс-служба администрации Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
В первый день зимы в Балашихе состоится торжественное открытие зимнего сезона. Парки уже готовы к этому событию и приглашают жителей города насладиться лыжными трассами, зимними активностями и катками с искусственным льдом.

Кататься на коньках можно будет не только на парковых катках. В ближайшее время начнется сезон катков во дворах Балашихи. В этом году для жителей будут доступны 17 площадок, расположенных в разных частях города.

Так, катки откроются в Железнодорожном и микрорайоне Новый Свет, на улицах Гагарина, Зеленой, Первомайской, Твардовского, Советской, Ситникова и других.

Также будут открыты катки на стадионах «Криогенмаш», «Строитель» и «Керамик».

Администрация округа сообщает, что начало катания будет зависеть от погодных условий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
30 ноября 2024, 15:06
Интерактивный турнир по знанию государственной геральдики прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В школе «Перспектива» городского округа Химки прошел интерактивный турнир под названием «Государственные символы Российской Федерации», посвященный знаниям о государственной геральдике и ее значении. Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного герба Российской Федерации, который отмечается 30 ноября.

В турнире приняли участие старшеклассники, а также муниципальный депутат и директор школы № 29 Наталья Каныгина. Она отметила, что на турнире старшеклассники узнали о значении элементов российского герба, а также были затронуты темы происхождения флага и гимна, их исторического развития и эволюции.

Также на мероприятии химчанам рассказали о важности государственной символики и ее историческом значении.

«Героические примеры прошлого и настоящего, будь то подвиги Великой Отечественной войны или действия участников СВО, служат важными ориентирами для молодежи», - поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Напомним, что в Химках активно реализуется масштабная патриотическая программа, направленная на воспитание у подрастающего поколения любви к России и своему городу. Программа объединяет химчан разных возрастов вокруг общих ценностей и способствует укреплению связи между поколениями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Школьники
30 ноября 2024, 14:44
Концерт ко Дню Государственного герба прошел в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки состоялись десятки мероприятий ко Дню Государственного герба России. Одно из них прошло в доме культуры «Контакт».

К мероприятию присоединились муниципальный депутат Владимир Суслов и заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

«Нам рассказали множество интересных фактов из истории создания герба Российской Федерации. Огромное спасибо организаторам», - отметил он.

Еще одну встречу в преддверии государственного праздника провели в школе «Наследие». Учащиеся приняли участие в интерактивной викторине, а также стали слушателями лекции. Вместе с ними к мероприятию присоединился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

«В Химках реализуют масштабную общественную программу, направленную на формирование чувства патриотизма и любви к Родине. Для жителей регулярно проводят различные мероприятия. Сегодняшняя встреча также стала возможна благодаря этому», - подчеркнул Егор Ченюк.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что с начала июля в Химках уже провели свыше 500 мероприятий для горожан. Это патриотические акции, лекции, выставки, кинопоказы и многое другое. Участие в них принимают активные жители, выдающиеся деятели округа и страны, общественники и депутаты. В их числе - Татьяна Кавторева, Глеб Демченко, Ольга Кириллова, Ольга Игнатьева, Галина Болотова и многие другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Химки
30 ноября 2024, 12:26
Глава Шатуры навестил приемных детей в семье Шайхутдиновых
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин навестил шесть приемных детей, которые воспитываются в семье Шайхутдиновых-Акутиных. Родители получили статус «ресурсных» — ребенка забирают под опеку на время, пока кровные родственники справляются с жизненными трудностями.

Ресурсная семья - профессиональное родительство на время, пока кровные родители ребенка справляются с проблемами. Опека оформляется на срок не более шести месяцев. Понятие появилось в Московской области год назад.

Сейчас в семье Дениса и Эльвира находится 11-месячная девочка. За два года они помогли девяти детям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дочери семьи Шайхутдиновых-Акутиных испекли пирог к приходу главы округа. Эльвира и Денис воспитывают шесть приемных и четыре кровных ребенка.

Все началось с того, что 17 лет назад Эльвира увидела в родительном доме отказников, а в тот же вечер по телевизору - сюжет про приемные семьи. С тех пор она решила, что сможет помочь малышам без опеки обрести семью. Так у Эльвиры и Дениса появились еще двое сыновей.

«Потом оказалось восемь приемных детей и шесть кровных. Так мы жили-жили и дожили до ресурсного родительства», - сказала приемная мама Эльвира Шайхутдинова.

Дети Семья Шатура

Новости по теме