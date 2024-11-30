Лекцию по истории геральдики провели в клубе «Активное долголетие» в Химках

В мероприятии приняли участие члены клуба и муниципальные депутаты Валентин Герасимов и Николай Томашов.

«Государственный герб - это не просто официальный символ. Это зримое воплощение истории страны, ее могущества, единства и независимости. Он олицетворяет национальные ценности, традиции и идеалы, объединяет граждан России и служит напоминанием о великом прошлом и будущем страны», - подчеркнул Валентин Герасимов.

Ведущим мероприятия стал ветеран боевых действий Юрий Карпунов. Он рассказал об истории герба, его эволюции и символическом значении каждого элемента, а также о том, что герб играет важную роль в формировании национального самосознания, служит символом силы и независимости страны.

Открытый урок стал частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках. Программа направлена на объединение разных поколений жителей города вокруг общих ценностей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».