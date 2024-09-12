12 сентября 2024, 20:53

Лекцию об истории средств массовой информации проведут в Мытищах 13 сентября

Unsplash
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Библиотека имени Кедрина приглашает жителей Мытищ на увлекательное мероприятие, посвященное истории средств массовой информации. 13 сентября в 15:00 все желающие смогут познакомиться с интересными фактами о развитии радио, телевидения и печатных изданий, а также увидеть уникальные архивные материалы.

Мероприятие приурочено ко Дню города и станет отличной возможностью узнать больше о богатой истории Мытищ. Гостями встречи станут известные журналисты и корреспонденты, а также Владимир Шаров, руководитель библиотеки имени Кедрина, и Сергей Ветлин, председатель Мытищинского объединения краеведов, которые поделятся своими историями и опытом.

Вход свободный для всех желающих старше 12 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Мытищи
12 сентября 2024, 19:57
Жителей Мытищ пригласили проголосовать за народного участкового
Медиасток.рф
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На сайте МВД России «Мытищинское» начался первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2024». Этот конкурс направлен на выявление лучших представителей службы участковых уполномоченных полиции.

Отбор конкурсантов в первом туре проводится с 11 по 20 сентября. В этом этапе участвуют три претендента, которые будут бороться за звание «Народного участкового».

После завершения первого этапа, лучшие кандидаты пройдут во второй тур голосования, который пройдет с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа представит Московскую область в финальном Всероссийском этапе конкурса.

Конкурс проводится ежегодно и пользуется большой популярностью среди жителей, так как позволяет оценить работу участковых, которые ежедневно обеспечивают безопасность и порядок в своих районах. Поддержать участников можно проголосовав на сайте.

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Мытищи Полиция
12 сентября 2024, 19:24
Акцию для водителей к Всероссийскому дню трезвости провели в Лосино-Петровском
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В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» местное отделение партии «Единая Россия» провело акцию, направленную на повышение безопасности на дорогах, под названием «Трезвый водитель». Мероприятие организовали в сотрудничестве с активистами «Молодой гвардии единой России» и представителями ГИБДД.

Молодогвардейцы совместно с сотрудниками дорожной инспекции активно распространяли среди водителей информационные памятки. Эти материалы содержали важные напоминания о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

Учитывая жаркую погоду, участники акции проявили заботу о водителях, предложив им не только полезную информацию, но и прохладную воду. Этот жест был не только вниманием к водителям, но и способом поддержать их в условиях осенней жары, напоминая о важности заботы о собственном здоровье и безопасности на дорогах.

«Это событие стало шагом в направлении повышения безопасности на дорогах и привлечения внимания к важным проблемам автотранспорта», – отметил куратор партийного проекта «Безопасные дороги» Александр Манаенков.

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Общественные акции Лосино-Петровский
12 сентября 2024, 18:34
Терапевт Вероника Дедова пополнила штат больницы в Лобне
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В Лобненской больнице появился новый врач-терапевт. Вероника Дедова, выпускница Приднестровского государственного университета имени Шевченко по специальности «Лечебное дело», присоединилась к коллективу медицинского учреждения.

Врач поделилась, что быть молодым специалистом немного сложно. С трудом удается избежать волнения из-за огромной ответственности, которую на тебя накладывает профессия, но в Лобненской больнице ей помогают опытные коллеги, к которым всегда можно обратиться за советом или с вопросом.

«Мы учимся всю жизнь и постоянно обмениваемся знаниями и опытом», - подчеркнула Вероника Дедова.

Напомним, что записаться на прием к новому врачу-терапевту можно через платформу «Госуслуги», на региональном портале медицинских услуг, через колл-центр 122 и с помощью информационного терминала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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Лобня Врачи
12 сентября 2024, 16:26
Еще 400 животных чипировали и вакцинировали в ветпунктах при парках Подмосковья
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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С 22 августа в 25 парках Подмосковья проходят акции, организованные Минсельхозом и Минблагоустройства Московской области, где мобильные офисы Госветслужбы предлагают услуги чипирования, вакцинации и регистрации домашних животных. Об этом уточнили в Минсельхозе региона.

За время акции в ветпунктах в парках зарегистрировали 262 питомца, включая данные о номере чипа, породе, поле и владельце. В ведомстве отметили, что процедура упрощает путешествия с питомцем за границу и помогает в спорных ситуациях.

При этом, 219 животных прошли процедуру чипирования, 197 - вакцинацию от бешенства препаратом «Рабикан». Недавно акция прошла в парках Клину, Реутова, Химок и Люберец. Узнать график работы мобильных офисов Госветслужбы в парках Подмосковья можно на официальном сайте.

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Сельское хозяйство Парки

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