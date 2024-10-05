Лекцию об истории Дня учителя провели в детской школе искусств в Химках

Поздравить преподавателей Сходненской детской школы искусств с Днем учителя приехали муниципальные депутаты Руслан Шаипов и Алексей Федоров.

«Дорогие учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы учите наших детей, помогаете им раскрыть свои таланты и прививаете любовь к Родине. Ваша работа - настоящее призвание, к которому нужно подходить только с открытым сердцем и всей душой», - сказал Руслан Шаипов.

Собравшимся прочитали лекцию об истории праздника, традициях и роли учителя в современном мире. С концертной программой для педагогов, родителей и жителей округа выступили воспитанники Сходненской детской школы искусств.

«История праздника начинается с первого документа, который определял условия труда преподавателей. Это важное событие произошло в 1966 году, но поздравлять учителей с профессиональным праздником во всем мире начали лишь с 1994 года. Однако в нашей стране впервые День учителя начали отмечать ещё в 1965 году, то есть до указа ЮНЕСКО», - подчеркнул Алексей Федоров.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что сейчас в Химках работают порядка 2000 учителей. Для них в муниципалитете действуют льготы и меры поддержки, такие как компенсация за аренду жилья, возможность участия в региональной программе «Социальная ипотека».

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