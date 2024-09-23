Лекцию о возведении Елисаветинского храма прочитали в Дмитрове

В Елисаветинском храме , который располагается на территории Дмитровского кремля, прошел престольный праздник. Прихожанам прочитали лекцию и рассказали про митрополита Киевского Владимира Богоявленского, который освящал его в 1898 и был расстрелян большевиками в 1918 году.

Торжественное богослужение возглавил благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз. Ему помогали настоятель храма иерей Вадим Кульвановский и клирики Успенского кафедрального собора. Они провели литургию и крестный ход, а после благочинный поздравил прихожан.

Праздничная трапеза и лекция прошли при поддержке заместителя генерального директора по научной работе музея-заповедника «Дмитровский кремль» Романа Сунгурова. Настоятель храма иерей Вадим Кульвановский рассказал об истории святыни. Церковь построили по инициативе Елизаветы Семеновны Ляминой - владелицы фабрики Покровской мануфактуры в Яхроме.

«Традиционно в храме собираются многочисленные прихожане на праздничные богослужения и лекции, рассказывающие об истории православных праздников, а также сложных судьбах священнослужителей», - рассказал благочинный Дмитровского церковного округа протоиерей Афанасий Чорногуз.

Настоятель поведал об истории митрополита Владимира, который осветил церковь 26 сентября 1898 года в честь праведной Елисаветы - матери святого пророка, предтечи и крестителя Спасова Иоанна.

Прихожанам показали фильм о его биографии. Они узнали, что он был убит солдатами в Киево-Печерской Лавре в январе 1918 года.

Святыня стала тюремной церковью до 1925 года. Советские власти решили ее закрыть и переделать в клуб, потом - под склад.

Интерьер был полностью утрачен. Ее отреставрировали только в 2000-х годах, когда передали Русской Православной Церкви, а первое богослужение состоялось 18 сентября 2023 года.

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