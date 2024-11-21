Лекцию о творчестве Высоцкого и Окуджавы провели в Химках

Гости мероприятия узнали биографии авторов и ближе познакомились с их творчеством. Также жителям рассказали о значении военной лирики в истории страны и продемонстрировали фрагменты фильмов, в которых фигурировали песни на стихотворения Высоцкого и Окуджавы.

«Булат Окуджава и Владимир Высоцкий - два великих поэта, чьи произведения стали символами эпохи. Произведения этих талантливых людей знают многие поколения наших соотечественников», - отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что в Химках большое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Ежедневно в округе проводят тематические мастер-классы, круглые столы, лекции и семинары, на которых жители узнают о героях родного города и своей страны.

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