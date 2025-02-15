15 февраля 2025, 11:42

Лекцию о творчестве оперного певца Федора Шаляпина прочитали в Химках

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Лекцию прочитали в Центральной детской школе искусств. Мероприятие приурочили ко дню рождения легендарного артиста Федора Шаляпина.

В мероприятии приняли участие воспитанники музыкального отделения школы искусств, их родители, педагоги и муниципальный депутат, директор школы Ирина Монастырская.

«Шаляпин не просто исполнял роли, а буквально вживался в них, создавая незабываемые образы. Его Борис Годунов в одноименной опере Мусоргского и Мефистофель в „Фаусте“ Гуно стали эталонными для поколений оперных исполнителей», - рассказала директор школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Лекцию прочитал преподаватель по теоретическим дисциплинам, лауреат премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» Антон Клименков.

«Воспоминания о великих деятелях искусства, таких как Шаляпин, помогают молодым людям осознать значимость их вклада в мировую культуру и понять, что они являются частью великой страны с богатым культурным наследием», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Лекцию о Федоре Шаляпине провели в рамках масштабной патриотической программы, которая работает в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что ее цель - объединить поколения вокруг любви к Родине, к своему городу, к истории и культуре страны.

Химки
15 февраля 2025, 11:58
Ветерану в Люберцах Григорию Турчанову вручили медаль к 80-летию Победы
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Жителю Дзержинского городского округа Люберцы Григорию Александровичу Турчанову вручили медаль к 80-летию Победы. Он прошел Великую Отечественную войну и участвовал в сражениях в Японии.

Григорий Александрович родился 28 августа 1927 года, а в армию его призвали в августе 1944 года.

«В августе 1944 года мне исполнилось 17 лет, и в октябре меня призвали в армию. На западе война подходила к концу, и нас, сибиряков, отправили на восток. До августа - учебка, а в 1945 году в ночь с 8 на 9 августа мы перешли границу и вошли в Маньчжурию. Я пехотинцем участвовал в боевых действиях на Первом Дальневосточном фронте до З сентября. Потом мы вылавливали японцев, которые разбежались по сопкам, пока в декабре нас не забрали и не отправили в поселок Славянка», - рассказал ветеран.

Григорий Александрович служил на Востоке до 1951 года. В мирное время он работал в Омске на авиационном заводе сначала токарем, а затем 30 лет - мастером. Школу и техникум он оканчивал одновременно с работой.

В 1993 году с женой переехал в поселок Трудовое под Владивостоком к дочери. Там он 10 лет работал оператором тепловых сетей. Григорий Александрович вышел на пенсию в 85 лет, когда начались проблемы со слухом.

В 2014 году Григорий Турчанов переехал в Дзержинский после смерти жены, а в 2015 принимал участие в параде на Красной площади.

Григорий Александрович награжден медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда» и юбилейными наградами.

В этом году ему исполнится 98 лет.

Люберцы Ветераны Дзержинский
15 февраля 2025, 11:48
Урок истории ко Дню освобождения Будапешта в 1945 году прошел в Химках
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В школе «Перспектива» в Химках провели открытый урок истории ко Дню освобождения Будапешта в 1945 году. Слушателям рассказали о ходе боевых сражений, которые сыграли ключевую роль в победе над фашисткой Германией.

Ученики, их родители и педагоги узнали о подвигах советских солдат, которые освободили столицу Венгрии от фашистских захватчиков.

С приветственным словом к слушателям обратилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из важнейших задач современного общества. Знание своей истории, уважение к подвигам предков, любовь к Родине - все это формирует у детей и подростков правильное мировоззрение, помогает им понять, что такое настоящие честь и долг», - отметила Ирина Спирина.

Слушателям рассказали о ходе Будапештской наступательной операции, которая сыграла ключевую роль в освобождении Центральной Европы.

«Такие уроки помогают ребятам осознать, что защита Родины - это не просто историческое понятие, но и актуальная задача для каждого поколения», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Открытый урок стал частью масштабной патриотической программы, которая действует в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что ее цель - объединить поколения вокруг любви к Родине, своему городу, истории и культуре страны.

Школы Химки История
15 февраля 2025, 11:36
Кинопоказ о творчестве советской актрисы Любови Орловой прошел в Химках
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В Химках для жителей провели бесплатный кинопоказ, посвященный народной артистке СССР Любови Петровны Орловой. Горожане узнали факты из биографии, про работу в театре и кино.

«Любовь Советского союза» - так назывался документальный фильм о творчестве народной артистки СССР. Вместе с химчанами киноленту увидели лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и муниципальный депутат Юлия Ишкова.

«Орлова стала одной из самых ярких и любимых кинозвезд своего времени, символом эпохи и примером для многих поколений актеров», - поделилась Юлия Ишкова.

Творческий вечер провели под лозунгом «Успех в единстве поколений» в рамках общественной программы.

«Химчане стали активно принимать участие в предусмотренных программой активностях. Мне кажется, не спроста, ведь на мероприятиях для жителей готовят разнообразную познавательную программу, там они находят новых друзей», - подчеркнула депутат Совета Галина Болотова.

Общественница Алина Шалимова добавила, что с начала июля 2024 года в Химках провели более 800 историко-патриотических мероприятий в рамках масштабной программы - это мастер-классы, лекции, кинопоказы, викторины и многое другое.

Химки Фильмы
15 февраля 2025, 11:31
Выездной прием администрации пройдет в Новых Химках 19 февраля
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Специалисты администрации и городских служб ответят на вопросы жителей Новых Химок 19 февраля. Встреча состоится в лицее № 10 в микрорайоне Новогорск-Планерная на Парковой, 10.

Такой формат востребован среди жителей. Следующий выездной прием пройдет в лицее № 10 с 18:00 до 20:00. Гражданам необходимо взять с собой паспорт, чтобы оформить обращение.

Профильные специалисты проконсультируют по вопросам здравоохранениям, безопасности, ЖКХ, социального обеспечения и предпринимательства.

Отметим, каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв. Для этого в помещение будет размещен QR-код, который можно отсканировать и заполнить обратную связь по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

Химки Работа

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