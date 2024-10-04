Лекцию о спортсмене Викторе Санееве провели для школьников в Химках

Виктор Санеев - легенда советского спорта. Он единственный, кому удалось трижды подняться на верхнюю ступень олимпийского пьедестала по результатам соревнований в тройном прыжке. Достижения легкоатлета стали настоящим примером силы и упорства для молодежи.

Ознакомил школьников с биографией выдающегося спортсмена первый вице-президент федерации фехтования Владимир Белов и заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 29 Наталья Загороднева. Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Встреча, посвященная памяти Виктора Санеева, - возможность не только вспомнить о великом спортсмене, но и поговорить о важности патриотизма. Сегодня, когда наши солдаты защищают интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции, воспитание чувства любви к Отечеству, готовности служить ему и защищать его - приобретает особую актуальность», - поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

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