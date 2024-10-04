04 октября 2024, 18:17

Лекцию о спортсмене Викторе Санееве провели для школьников в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, посвященный дню рождения советского легкоатлета, трехкратного олимпийского чемпиона в тройных прыжках Виктора Санеева, провели в Химках. С биографией спортсмена познакомили учащихся школы № 29.

Виктор Санеев - легенда советского спорта. Он единственный, кому удалось трижды подняться на верхнюю ступень олимпийского пьедестала по результатам соревнований в тройном прыжке. Достижения легкоатлета стали настоящим примером силы и упорства для молодежи.

Ознакомил школьников с биографией выдающегося спортсмена первый вице-президент федерации фехтования Владимир Белов и заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 29 Наталья Загороднева. Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Встреча, посвященная памяти Виктора Санеева, - возможность не только вспомнить о великом спортсмене, но и поговорить о важности патриотизма. Сегодня, когда наши солдаты защищают интересы Родины в зоне проведения специальной военной операции, воспитание чувства любви к Отечеству, готовности служить ему и защищать его - приобретает особую актуальность», - поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

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Спортсмены Химки История
04 октября 2024, 18:46
Спортсмен из Балашихи победил в первенстве России по самбо
Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Молодой самбист из Балашихи Отарий Гиоргадзе одержал яркую победу на первенстве России по боевому самбо, прошедшем в городе Кстово Нижегородской области. Соревнования собрали сильнейших спортсменов из 47 регионов страны, но Гиоргадзе смог превзойти всех своих соперников.

Финальная схватка стала кульминацией феерического выступления Гиоргадзе. Триумф самбиста стал не только его личным достижением, но и предметом гордости для всей команды «Патриота».

Под руководством тренера Никиты Щербакова спортсмен неустанно совершенствовал свои навыки, развивал несокрушимую волю и стремился к вершине пьедестала. Его победа на престижном первенстве России свидетельствует о зрелости и высоком классе молодого самбиста, делая его одной из новых звезд этого вида спорта.

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Спортсмены Балашиха
04 октября 2024, 17:47
Более 100 молодых людей отправит в армию военкомат Истры
Пресс-служба администрации городского округа Истра
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Осенняя призывная кампания стартовала во всей России. Ребят из Истринского округа отправят служить на Северном, Балтийском и Черноморском флотах, а также в пределах Московского и Ленинградского военных округов.

Призываются ребята в возрасте от 18 до 30 лет. Будут вручать и бумажные повестки, и оповещать в электронной форме - через портал Госуслуг.

Призыв на срочную военную службу - в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина - продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

В Истринском городском округе также работает пункт набора военнослужащих, которые хотят служить по контракту в зоне проведения Специальной военной операции. Желающие могут обратиться по телефонам: 8-903-574-25-10 , 8-905-574-43-33 , 8-925-017-09-08.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах проекта , направленного на обучение участников СВО.

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Истра Военные Армия
04 октября 2024, 17:07
Акция «Сдай старые шины на „Мегабак“ стартует в Подмосковье 14 октября
Медиасток.рф
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Акция «Сдай старые шины на „Мегабак“ пройдет в Подмосковье с 14 октября по 11 ноября. Цель мероприятия — сбор резины для последующей переработки.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, помимо старых шин в пункты сбора покрышек можно привезти и другие виды ненужной резины - шланги, сапоги и другие.

Акция планируется масштабной, поэтому баннеры и листовки с местами и всеми подробностями мероприятия, появятся разных муниципалитетах совсем скоро.

Проект «Мегабак» направлен на увеличение доли вторичного сырья, а это одна из главных целей национального проекта «Экология».

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Переработка Экология
04 октября 2024, 16:43
Уроки успешного бизнеса для школьников провели предприниматели в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Школьники из 30-й школы микрорайона Авиаторов получили бесплатный доступ к бизнес-тренингам, где им рассказали истории успеха местных предпринимателей. Встреча прошла в рамках серии открытых уроков «История успеха», организованных администрацией округа.

Генеральный директор ООО «Гардифлоу», российского производителя светового оборудования, Ольга Костина и глава ООО «Мксистемс», выпускающего подъемно-транспортное оборудование, Алексей Колев поделились своими историями становления бизнеса. Они рассказали школьникам о ключевых факторах успеха, важности постоянного самообразования и вдохновили их на предпринимательские начинания.

Подобные открытые уроки стали частью усилий администрации Балашихи по поддержке местного предпринимательства и вдохновению молодежи на создание собственного дела. Школьники высоко оценили возможность пообщаться с реальными бизнесменами и получить ценные советы.

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Школьники Бизнес Балашиха

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