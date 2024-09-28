Лекцию о создании повести «А зори здесь тихие» провели в Химках

В Истринской центральной библиотеке им. А. П. Чехова продолжается ремонт. Рабочие обновляют тамбур и фойе.

В тамбуре выровняли стены, установили облицовочные панели. Теперь здесь есть новые светильники и тепловая завеса, а также ожидается установка противопожарных дверей, откосов и подоконников.

В фойе библиотеки заменили электропроводку, выровняли и покрасили стены, уложили новую плитку из керамогранита, планируют установить стеклянные двери. Заменят здесь и мебель, а также будет переоборудован гардероб.

Вскоре в библиотеке появится современная выставочная система для картин с подсветкой.

Истринская центральная библиотека им. А. П. Чехова пользуется популярностью. Ежегодно сюда записывается свыше шести тысяч читателей. В год ее посещают более 40 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о последних ремонтных работах на дорогах.

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