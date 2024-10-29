29 октября 2024, 22:56

Лекцию о победе России над армией Наполеона провели в школе № 7 в Химках

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Открытый урок о сражениях России с армией Наполеона в 1812 году организовали в Химках. Встречу провели для учащихся школы № 7.

Патриотическое мероприятие организовал муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он пригласил учителя истории Владимира Данилина, чтобы напомнить собравшимися о событиях 1812 года. Педагог рассказал слушателям об отступлении французских захватчиков, объяснил его причины и значение в истории Отечества. Также Владимир Данилин отметил силу духа русских солдат.

«Бегство из Москвы стало началом конца наполеоновской империи, символом краха амбиций французского императора. Знание истории своей страны - это основа патриотизма. Именно на примерах героизма и стойкости наших предков воспитывается любовь к Родине, готовность защищать ее интересы», - отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Встреча стала частью масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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Химки История Патриотизм
29 октября 2024, 23:24
Свыше семи километров дорог отремонтировали в Мытищах с начала года
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Администрация городского округа Мытищи подвела итоги года. Там отремонтировали 14 муниципальных дорог общей протяженностью семь километров.

В городском округе Мытищи подвели итоги года: семь километров дорог там привели в порядок с начала текущего года.

Обновление автомобильных дорог - одна из волнующих тем для жителей муниципалитета. Какие участки отремонтируют в этом году, выбирали сами горожане путем голосования на портале «Добродел».

Сегодня строители обновили все дороги в городском округа Мытищи в соответствии с планом. Отремонтировали асфальтовое покрытие на Бульваре Ветеранов, в деревне Витенево на 1-й и 2-й Луговой улице, на улице Попова, Транспортной, Октябрьской и других.

По результатам опроса жители высоко оценили качество дорог и уровень благоустройства территорий в Подмосковье.

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Благоустройство Мытищи Добродел Дороги Ремонтные работы
29 октября 2024, 22:55
Водитель скорой из Химок стал призером областного конкурса профмастерства
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Работник скорой помощи из Химок Иван Паневкин стал призером областного конкурса профессионального мастерства. Молодой человек занял третье место.

Всего за победу в конкурсе боролись 2800 человек, но до финала дошли только 18 водителей. Победители получили памятные награды и денежный приз за преданность делу.

«Работа водителя скорой помощи имеет огромное значение. Ведь именно от его профессиональных навыков зависит, как быстро и безопасно бригада прибудет на вызов к пациенту и доставит его в стационар», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Принять участие в конкурсе могли только водители со стажем работы более полугода. В первом этапе конкурсанты показали теоретические и практические знания правил дорожного движения. Они ответили на экзаменационные билеты и продемонстрировали навыки маневрирования на площадке.

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Химки Скорая помощь Водители
29 октября 2024, 22:14
Студенты из Павловского Посада поучаствовали в окружном форуме «Будет толк»
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Студенты-волонтеры первичного отделения Движения Первых Павлово-Посадского техникума Анастасия Кузнецова, Серафим Катаев и Артем Пьянков стали участниками окружного форума «Будет толк». Его провели на площадке детского оздоровительного лагеря «Прометей» в Липецкой области.

Для участников мероприятия подготовили лекции и мастер-классы. Ребята попробовали поработать с нейросетями. Волонтеры приняли участие в разработке и защите своих проектов по выстраиванию взаимодействия между студентами, педагогами и их родителями. Особый приз на окружном форуме «Будет толк» вручили навигатору команды победителя Серафиму Катаеву.

Студенты-волонтеры из Павловского Посада считают, что форум «Будет толк» стал важной площадкой для претворения в жизнь новых идей и проектов. В будущем их смогут реализовать в рамках Движения Первых и других инициатив.

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Павловский посад конкурсы
29 октября 2024, 21:46
Спортсмены из Павловского Посада стали призерами турнира ЦФО по баскетболу
Медиасток.рф
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Воспитанники баскетбольной секции спортшколы Павловского Посада в составе сборных команд Подмосковья стали участниками первенства Центрального федерального округа. По итогам состязаний спортсмены выиграли серебряную и бронзовую медали.

За победу в состязаниях боролись сборные команды из Московской, Белгородской, Курской, Тульской, Ярославской, Новгородской, Калининградской областей, а также из республики Коми.

Сборная Московской области-1 в группе «А» по итогам предварительного раунда заняла почетную третью ступень пьедестала. Спортсмены из Белгородской области завоевали первое место. Вторыми стали баскетболисты из Новгородской области.

Первое и второе место в группе «Б» заняли команды Московской области, а третье досталось сборной Курской области.

По результатам соревнований баскетболисты из Павловского Посада завоевали серебряную и бронзовую медали в отдельных категориях. Кирилл Вихрев стал серебряным призером первенства Центрального федерального округа. Он выступил в составе сборной команды Московской области-1 группы «А». Алексей Самарин выиграл бронзовую медаль, спортсмен выступил в составе сборной команды Московской области-3 группы «Б».

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Спортсмены Баскетбол Павловский посад

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