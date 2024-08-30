Лекцию о независимости Южной Осетии и Абхазии провели в Химках

Читайте нас в:

Мероприятие прошло в школе № 29, его приурочили к 16-летней годовщине суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Лекцию провели под эгидой проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Спикером выступил преподаватель истории Григорий Назаров, который рассказал ребятам о важности исторического решения России и его значении для судеб жителей обеих республик. Организовала мероприятие муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

«26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы, ставшие поворотным моментом в истории Южной Осетии и Абхазии», - рассказала Каныгина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».