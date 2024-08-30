30 августа 2024, 10:27

Лекцию о независимости Южной Осетии и Абхазии провели в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Патриотическая лекция о признании Россией суверенитета Южной Осетии и Абхазии прошла в Химках. Участники познакомились с предпосылками и ходом событий августа 2008 года.

Мероприятие прошло в школе № 29, его приурочили к 16-летней годовщине суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Лекцию провели под эгидой проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Спикером выступил преподаватель истории Григорий Назаров, который рассказал ребятам о важности исторического решения России и его значении для судеб жителей обеих республик. Организовала мероприятие муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

«26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы, ставшие поворотным моментом в истории Южной Осетии и Абхазии», - рассказала Каныгина.

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Химки Абхазия Южная Осетия Патриотизм
30 августа 2024, 10:27
Тепловые сети в Шатуре полностью обновят к 15 сентября
Министерство ЖКХ Московской области
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В Шатуре активно продолжается перекладка магистральных тепловых сетей. Представители аварийно-восстановительной службы Подмосковья вместе, местной администрации и компании ПАО «Юнипро» проверили ход работ. На данный момент в округе выполнили 80% запланированных работ.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что слаженная работа и эффективное управление позволят завершить проект в срок. При этом, качество работ останется на высоком уровне.

До 15 сентября 2024 года планируется заменить свыше шести тысяч метров теплопроводов диаметром от 32 до 530 миллиметров. Отмечается, что работы выполняют три подрядные организации и бригада ЮНИПРО.

Одновременно с перекладкой сетей заключен договор на установку узлов учета теплоснабжения в многоквартирных домах Шатуры. Работы начались 12 августа и завершатся 15 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к новому отопительному сезону в регионе.

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ЖКХ
30 августа 2024, 10:27
Химки победили на всероссийском турнире по настольному теннису
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники училища олимпийского резерва № 3 из Химок стали призерами всероссийского турнира по настольному теннису. Спортсмены принесли городскому округу золотые, серебряные и бронзовые медали.

Алина Савостикова стала чемпионкой турнира в категории девушек до 16 лет. Дениз Якын, Альфия Юнусова и Ольгерд Киселев стали вторыми. Бронзу получил Максим Антонов.

«Училище олимпийского резерва № 3 готовит спортсменов для сборных команд Московской области и России, а также специалистов в области физической культуры и спорта. Под руководством опытных наставников воспитанники становятся призерами и победителями всероссийских соревнований, первенств и чемпионатов России», - отметил лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Химки Теннис
30 августа 2024, 03:36
День открытых дверей пройдет в Центральной библиотеке Лобни 31 августа
Unsplash
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Центральная библиотека городского округа Лобня организует день открытых дверей 31 августа. Собравшиеся поучаствуют в мастер-классах, литературных гостиных и чаепитии.

Все желающие в день открытых дверей смогут поближе познакомиться не только с книжным фондом Центральной библиотеки Лобни, но и с мероприятиями и кружками, которые там организуют.

«Библиотека - это не только место для чтения. Это пространство, наполненное литературными, интеллектуальными и творческими впечатлениями. Здесь каждый сможет найти для себя занятие по душе», - сказали организаторы.

День открытых дверей состоится 31 августа в 12:00 по адресу: улица Чехова, дом № 5. Там пройдут мастер-классы, литературные гостиные и чаепитие.

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Книги Лобня
30 августа 2024, 03:26
Более 10 незаконных торговых точек демонтируют в Лобне
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В городском округе Лобня выявляют и ликвидируют незаконные нестационарные пункты торговли. Уже снесли 19 объектов, в планах — демонтаж еще 11.

Сотрудники администрации Лобни проверяют передвижные торговые точки. Если находят нарушения норм закона, объекты ликвидируют.

«Ночью убрали павильоны на улице Ленина, вблизи дома № 4. Их строительство осуществлялось на расстоянии менее 20 метров от окон жилых домов и являлось незаконным», - отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В округе создали комиссию, которая отслеживает размещение нестационарных торговых объектов в городе. В результате мониторинга выявили торговые точки, установленные с нарушением правил благоустройства города, правил безопасности дорожного движения и охранных зон. Объекты снесут.

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Лобня Торговля

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