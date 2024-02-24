Лекцию о холодном оружии провели у Главного храма ВС РФ в Одинцовском округе

Владимир Богданов из Русской кавалерийской школы гусаров рассказал посетителям о разных видах сабель, шашек и палашей, а также провел мастер-класс по рубке лозы и каната. Увидев, как сабля разрубила плотную материю, оставив абсолютно ровный срез, зрители были поражены.

Все желающие сфотографировались у стенда с холодным оружием и винтовочными штыками.

Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы - в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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