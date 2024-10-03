03 октября 2024, 17:14

Лекцию о донорстве провели для школьников в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Лекцию о донорстве крови и костного мозга провели для учащихся образовательных учреждений Солнечногорска. Встреча с медиками состоялась в Доме культуры «Выстрел».

Учащиеся посмотрели киноурок «Письма» режиссера Екатерины Дубровской, который стал частью межведомственного проекта «Культура для школьников». Фильм рассказывает историю 17-летней Полины, долгое время находившейся в больничной палате, и ее мечте стать детским психологом. Лента направлена на привлечение внимания к проблемам лечения детей с заболеваниями крови и вопросам донорства.

Мероприятие организовали местное отделение «Боевое Братство» и Дом культуры «Выстрел».

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Фельдшер детской поликлиники Никита Казаков и старшая медсестра Алена Пинарева провели занятие, посвященное спасению людей в экстренных ситуациях, и продемонстрировали методы оказания первой помощи и реанимации.

«Ребята узнали, что трансплантация клеток костного мозга способна спасти жизни пациентов со многими тяжелыми заболеваниями. Помимо этого, на практике они смогли оказать первую помощь условно пострадавшему. Такие встречи не только расширяют их кругозор, но и знакомят с профессией врача, которую они, возможно, захотят выбрать в будущем», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Солнечногорск Школьники Медицина
03 октября 2024, 17:44
Судебные приставы оштрафовали банк за назойливые звонки жительнице Подмосковья
ГУФССП России по МО
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Жительница Подмосковья пожаловалась в Федеральную службу судебных приставов России на частые звонки от сотрудников банка. Они требовали вернуть заем, но злоупотребляли правом на взаимодействие с должником.

Банк признали виновным в административном правонарушении и наказали штрафом в 120 тысяч рублей.

Судебные приставы напомнили, что есть правила, регулирующие взаимодействие кредиторов с должниками. Нельзя звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00 и в выходные с 20:00 до 09:00. Личные встречи с должником не могут проводиться чаще одного раза в неделю. Разрешено делать не больше одного звонка в день, двух звонков в неделю и восьми в месяц. Сообщения можно отправлять не чаще двух раз в день, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Банки
03 октября 2024, 17:43
Подготовка фонтанов к зиме началась в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Сотрудники коммунальных служб Богородского округа приступили к консервации фонтанов на зиму. С октября начались работы по отключению, сливу и демонтажу плавучих и наземных объектов.

Сезон работы фонтанов в Московской области завершается. Муниципальное бюджетное учреждение «Благосфера» приступило к демонтажу и консервации плавучих фонтанов на реке Клязьма.

2 октября начались работы по отключению, сливу и демонтажу насосного оборудования наземных фонтанов, после чего будет установлено защитное ограждение.

Муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» также планирует приступить к работам в ближайшее время. На балансе состоят пять фонтанов.

Работы по консервации необходимы для защиты коммуникаций и конструкций от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всего зимнего периода.

Планируемая дата завершения работ по консервации фонтанов - 15 октября 2024 года.

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Благоустройство Ремонтные работы Богородский
03 октября 2024, 17:33
Еще 10 котельных построят в Солнечногорске до 2045 года
Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел неформальную встречу с активными жителями и лидерами общественного мнения. Основной темой обсуждения стала подготовка инженерной инфраструктуры и жилого фонда к осенне-зимнему сезону. В рамках плана до 2045 года в округе планируется строительство 10 новых котельных и реконструкция 57 существующих.

Программа модернизации объектов теплоснабжения осуществляется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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В беседе приняли участие заместители главы Леонид Степанов и Майя Морева, а также руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар.

Константин Михальков подробно рассказал о масштабной модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства в этом году. В рамках инвестиционной программы проведены масштабные работы в котельных в микрорайоне Выстрел, по улице Стеклозаводской, а также в поселках Менделеево и Лыткино, где практически полностью обновлено оборудование: котлы, насосы, станции химводоподготовки и прочее. Реконструкция котельных в поселке Миронцево и деревне Голубое проходит в несколько этапов. Также в округе меняют более 30 километров сетей горячего водоснабжения и центрального отопления.

«К отопительному сезону с начала года мы подготовились основательно. Подробно рассказал, как идут работы буквально по каждой котельной, как формируются тарифы ЖКХ, как подключаем соцобъекты и восстанавливаем благоустройство в городе», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

ЖКХ Солнечногорск Отопление Ремонтные работы
03 октября 2024, 17:33
Педагогов колледжа в Воскресенске наградили ко Дню учителя
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День среднего профессионального образования отмечают каждый год 2 октября. Руководству и педагогам Воскресенского колледжа торжественно вручили почетные грамоты и благодарности.

В Воскресенском колледже отметили День среднего профессионального образования. Каждый год его празднуют по указу Президента РФ от 25 июля 2022 года.

«В сегодняшнее непростое для нашей страны время необходимости в импортозамещении рабочие профессии и технические специалисты снова оказались нужны, а среди населения вновь становятся все более актуальными, набирают популярность и престиж среди молодежи», - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Он наградил почетными грамотами и благодарностями руководителей и педагогов учреждения. Алексей Малкин поблагодарил коллектив колледжа за активное участие в образовании молодежи округа.

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Праздники Воскресенск

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