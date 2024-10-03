Лекцию о донорстве провели для школьников в Солнечногорске

Учащиеся посмотрели киноурок «Письма» режиссера Екатерины Дубровской, который стал частью межведомственного проекта «Культура для школьников». Фильм рассказывает историю 17-летней Полины, долгое время находившейся в больничной палате, и ее мечте стать детским психологом. Лента направлена на привлечение внимания к проблемам лечения детей с заболеваниями крови и вопросам донорства.

Мероприятие организовали местное отделение «Боевое Братство» и Дом культуры «Выстрел».

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Фельдшер детской поликлиники Никита Казаков и старшая медсестра Алена Пинарева провели занятие, посвященное спасению людей в экстренных ситуациях, и продемонстрировали методы оказания первой помощи и реанимации.

«Ребята узнали, что трансплантация клеток костного мозга способна спасти жизни пациентов со многими тяжелыми заболеваниями. Помимо этого, на практике они смогли оказать первую помощь условно пострадавшему. Такие встречи не только расширяют их кругозор, но и знакомят с профессией врача, которую они, возможно, захотят выбрать в будущем», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.