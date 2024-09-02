Лекцию о диабете проведут в клубе «Активное долголетие» в Лобне 5 сентября

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После лекции участники смогут бесплатно сделать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Для участия необходимо иметь при себе СНИЛС или страховой полис.

Клуб «Активное долголетие» регулярно проводит встречи со специалистами различных профилей. Записаться на мероприятия могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Для получения дополнительной информации и записи обращайтесь по телефону: 8 (495) 579-46-61.

Напомним, что в Лобне завершается строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену, открытие которой планируется в 2024 году. Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».