Лекцию о Бородинском сражении провели для жителей в Химках

Лекцию провели муниципальный депутат Ирина Спирина, «серебряный волонтер» Марина Дубровина и заслуженный летчик-испытатель Аркадий Газарян.

«Это событие, ставшее одним из ключевых в Отечественной войне 1812 года, особенно актуально вспомнить сегодня - в дни проведения специальной военной операции. Память о Бородинском сражении и других героических страницах нашей истории - это залог нашего будущего, гарантия того, что Россия всегда будет сильной и независимой державой», - сказала Спирина.

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его запустили в июле в честь 85-летия городского округа. Всего в Химках под эгидой проекта пройдет более 400 различных мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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