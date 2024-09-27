27 сентября 2024, 18:22

Лекцию о безопасности на дорогах провели для школьников из Воскресенска

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Мероприятие, посвященное правилам дорожного движения, организовали для первоклассников школы № 3 Воскресенска 26 сентября. Отдельное внимание сотрудник местной Госавтоинспекции уделил опасности при общении с незнакомыми людьми.

В актовом зале первого корпуса школы № 3 городского округа Воскресенск 26 сентября прошло занятие по безопасности дорожного движения. Первоклассникам напомнили, как правильно переходить проезжую часть и где передвигаться опасно. Ребят также проинформировали об опасности при общении с посторонними людьми. В частности, о том, что нельзя садиться в автомобиль к незнакомцам.

Школьникам подарили памятки и светоотражающие элементы.

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ПДД Воскресенск
27 сентября 2024, 18:18
Подмосковная фигуристка Елена Костылева победила на всероссийских соревнованиях
АФК «Ангелы Плющенко»
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Фигуристка из Московской области Елена Костылева завоевала золото на всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова». Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

Костылева заняла первое место в одиночном катании среди юниорок 13–19 лет, набрав 227,85 балла, что на 24,6 балла больше, чем у ближайшей соперницы Валерии Лукашовой из Москвы. Спортсменка успешно исполнила четыре четверных прыжка. Отмечается, что девушка тренируется под руководством Евгения Плющенко.

​«Моя мечта - сделать 5-6 четверных и побить рекорд Саши Трусовой, Саша поддерживает меня всегда, я на нее смотрю и беру с нее пример», - поделилась эмоциями юная спортсменка.

Напомним, турнир проходил с 22 по 26 сентября в Москве.

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Спортсмены
27 сентября 2024, 17:55
Многодетные семьи Ленинского округа смогут получить вместо участка по 400 тысяч рублей.
Медиасток.рф
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Семьи с тремя и более детьми теперь могут получить вместо земельного участка выплату в размере 400 тысяч рублей. Уже 30 семей в Ленинском округе воспользовались этой возможностью.

По словам начальника окружного управления № 15 Министерства социального развития Московской области Андрея Микова, такую меру поддержки оценили многие жители Ленинского округа. Для ее получения нужно подать заявление через портал госуслуг региона.

Деньги могут выплатить многодетным семьям, стоящим в очереди на получение участка в Подмосковье для строительства дома или дачи. Земли предоставляются бесплатно семьям, которые не менее пяти лети прожили в Московскйй области и воспитывают трех и более несовершеннолетних детей.

В городском округе насчитывается четыре с половиной тысячи многодетных семей. За 13 лет существования такой меры поддержки, земельные участки были предоставлены почти 300 семьям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выплаты в России Деньги Ленинский округ
27 сентября 2024, 17:04
Парк благоустроили на Набережной улице в Долгопрудном
Министерство благоустройства Московской области
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Парк на улице Набережной в Долгопрудном продолжает привлекать жителей и гостей региона. Недавно его благоустроили по программе «Парки Подмосковья». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Парк расположен на берегу Клязьминского водохранилища с двумя набережными и смотровыми площадками. Это популярное место для семейного отдыха с зонами для солнечных ванн, кафе, велопарковками, спортивными площадками и дорожками для прогулок и пробежек. Для активного отдыха в парке обустроили футбольное поле, а для безопасности отдыхающих в парке установили камеры видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Долгопрудный Парки
27 сентября 2024, 16:45
Экскурсию в Центр подготовки космонавтов провели для школьников из Лобни
Министерство благоустройства Московской области
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Участники движения «Юные гагаринцы» из Лобни побывали с экскурсией в Звездном городке. Школьникам показали, как работает Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Организаторы мероприятия рассказали, что очень многие воспитанники образовательных учреждений Лобни увлекаются космонавтикой и считают Гагарина своим кумиром. В детских садах округа создаются «дружинки гагаринцев», а в школах - дружины.

На экскурсии ребята возложили цветы к памятнику первому человеку в космосе, а также посетили музей в Доме космонавтов и храм Преображения Господня.

Развитию дополнительного образования в Лобне уделяют очень много внимания. На базе школ и учреждений культуры работает множество разнообразных бесплатных кружков и секций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Космонавты Школьники

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