11 сентября 2024, 17:06

Лекцию ко Дню Бородинского сражения провели в библиотеке Воскресенска

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В библиотеке села Федино городского округа Воскресенск для детей сделали подборку исторических книг по Бородинскому сражению и провели лекцию. Мероприятие организовали в рамках патриотической акции «Славная страница российской истории».

День Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова отмечают 8 сентября. Благодаря патриотической акции «Славная страница российской истории» в библиотеке села Федино школьникам показали иллюстрированные книги из серии «Страницы истории нашей Родины» и прочитали небольшую лекцию. Ребята узнали об участниках Бородинского сражения и их подвигах, о событиях, которые предшествовали битве.

На литературном мероприятии дети прочитали стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино».

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Книги Дети Воскресенск
11 сентября 2024, 17:46
Производство защитных кейсов для оборудования запустят в Пушкино
ООО «Полководец»
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Защитные кейсы и боксы из пластмасс и синтетических смол начнут выпускать в пушкинской деревне Алешино. Разрешение на строительство получила компания «Полководец», известная производством ударопрочных транспортных контейнеров.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Разрешение на начало работ выдал Главгосстройнадзор.

В новом здании площадью 1,4 тысячи квадратных метров будут выпускать не менее 100 тысяч единиц продукции в год. Это будут водонепроницаемые ударопрочные кейсы для оборудования и оружия, складные столы-контейнеры и шкафы-контейнеры для оборудования. В ассортименте более 300 позиций.

В реализацию проекта инвестор вложит около 55 миллионов рублей.

Новые инвестиционные проекты разворачиваются и в других округах. Например, до конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

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Инвестиции Строительство Пушкино
11 сентября 2024, 16:47
Подмосковье нарастило выпуск кисломолочной продукции на 11% за год
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Свыше 269 тысяч тонн кисломолочной продукции произвели в Подмосковье с начала года. Это на 11,4% больше показателей прошлого года.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на предприятиях и фермах региона производят простоквашу, ряженку, варенец, йогурты и другие кисломолочные продукты. Ведущими производителями таких товаров стали «Эйч Энд Эн» из Красногорска, «Рузское молоко», «Братья Чебурашкины» из Дмитрова и другие.

Так, «МилкЭкспресс» из Коломны выпускает ацидофилин с разными вкусами, а также сметану, ряженку и кефир под брендом «Славянские кружева».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фермеры
11 сентября 2024, 15:37
Международный конгресс представителей России и Китая пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Международный конгресс «Вузы культуры и искусств в международном гуманитарном сотрудничестве: диалог культур России и Китая» проведут в Московском государственном институте культуры в Химках. Участники обсудят вопросы сотрудничества в образовании.

Встреча пройдет с 15 по 18 октября. Представители России и Китая обсудят возможность обучения студентов по обмену и изучат межнациональные образовательные и творческие платформы.

Организовал международное собрание Московский государственный институт культуры, который находится в городском округе Химки. Первый интернациональный симпозиум «Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве» там провели в 2007 году. Мероприятие призвано наладить дружеские и профессиональные связи в сфере культуры между Россией и Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Россия Китай Образование
11 сентября 2024, 15:26
Матч чемпионата Подмосковья по футболу пройдет в Солнечногорске
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Домашняя игра футбольного клуба «Солнечногорск» против команды «Дмитров» состоится на стадионе «Металлург» 14 сентября. Матч чемпионата Подмосковья пройдет без зрителей по рекомендации регионального отдела Министерства внутренних дел.

Игра пройдет в рамках 17-го тура чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд Лиги-Б.

Всего на чемпионате планируют провести 22 тура. После Дмитрова футболисты из Солнечногорска сыграют с футбольными клубами «Легион» (Ивантеевка), «Нара» (Наро-Фоминск), «Чайка» (Королев), «Витязь - спортивная школа „Старый городок“» (Одинцово) и «Дизайн-Окно» (Пушкино).

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Такие меры предосторожности были вынуждены ввести после инцидента, произошедшего ранее между болельщиками команд на матче первого круга в Дмитрове.

«Матч обещает быть интересным и волнительным еще и тем, что сейчас футбольный клуб „Солнечногорск“ после трех побед подряд занимает третье место в чемпионате, а футбольный клуб „Дмитров“ - четвертое с минимальным отставанием. Желаю нашим спортсменам продолжать победную серию и радовать болельщиков красивой игрой», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Спортсмены Солнечногорск Футбол Дмитров

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