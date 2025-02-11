11 февраля 2025, 18:54

Лекция по оказанию первой медицинской помощи прошла в Красногорске

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В Детском центре имени Леонида Рошаля прошло мероприятие, направленное на повышение уровня осведомленности молодежи в вопросах оказания первой медицинской помощи. Ребята узнали, как правильно действовать в случае эпилептического приступа и помочь справиться с паникой, нужно ли извлекать из организма инородное тело и какую информацию необходимо оперативно сообщить диспетчеру бригады скорой помощи.

В рамках этого базового курса молодежь получила ценные знания, которые в критической ситуации могут сыграть решающую роль в спасении человеческой жизни. Павел Федоров, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1, используя свой богатый практический опыт, сумел донести до слушателей сложные медицинские концепции в доступной и понятной форме.

Под руководством квалифицированного врача юнармейцы детально изучили основы первичной медицинской помощи, научились быстро и правильно оценивать состояние пострадавшего, освоили методику проведения сердечно-легочной реанимации в различных ситуациях.

Красногорск Врачи Школьники Медицина
11 февраля 2025, 18:55
Соревнования по спидвею пройдут в Красногорске 15 и 16 февраля
Медиасток.рф
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В эти выходные, 15 и 16 февраля, на стадионе «Зоркий» лучшие гонщики страны поборются за звание чемпиона России в финальном этапе BAIC личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Подобные соревнования проводятся на стадионе «Зоркий» с 1995 года.

Трек в Красногорске считается одним из лучших в мире. Для самых юных болельщиков, до семи лет, и пенсионеров вход на стадион будет бесплатным.

В связи с проведением финального этапа чемпионата России по ледовому спидвею, 15 и 16 февраля, будет временно перекрыто движение автотранспорта по следующим улицам: ул. Маяковской с 10:00 до 21:00, ул. Советской с 00:00 до 21:00 и ул. Пионерской с 10:00 до 21:00.

Для удобства болельщиков будет организовано дополнительное парковочное пространство на ярмарочной площади. Движение общественного транспорта будет осуществляться без изменений.

Возрастное ограничение: 0.

Красногорск Спортсмены Мотоциклы
11 февраля 2025, 17:48
Ансамбль «Серпантин» из Лобни победил в международном фестивале
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Образцовый хореографический ансамбль «Серпантин» Дома культуры «Красная Поляна» в Лобне победил в международном фестивале «Геометрия танца». Мероприятие прошло в Москве.

Танцоры из Лобни представили три номера «Поиграй с дождиком», «Кран потек» и «До второго дыхания» в разных возрастных категориях и удостоились звания лауреатов первой степени во всех группах. Коллектив также получил награду в номинации «Высокий уровень исполнительского мастерства».

Ансамблем руководит Елена Кодина.

Дом культуры «Красная поляна» - старший в Лобне. В 2024 году ему исполнилось 95 лет. В кружках занимаются около 800 человек. Воспитанники регулярно побеждают и занимают призовые места на соревнованиях различного уровня. Подробности обучения можно узнать по телефону: 8 (495) 579-40-58.

Лобня Фестивали
11 февраля 2025, 17:45
Качество и безопасность баранины проверили на ярмарках Подмосковья в январе
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Свыше 1,5 тысячи проб баранины взяли на подмосковных ярмарках для проверки безопасности и качества в январе. Специалисты провели 2Ю1 тысячи исследований.

Вся представленная на ярмарках региона продукция проходит тщательный контроль, отметили в Минсельхозпроде Подмосковья. В январе специалисты провели 2,1 тысячи исследований при помощи химических и дозиметрических методов, а также путем варки.

«Баранина - вид мяса, содержащий большое полезных веществ и витаминов. В его состав входит цинк, оказывающий положительное воздействие на кожу. Железо, способствующее поддержанию здоровья сердечно - сосудистой системы, а также большое количество антиоксидантов», - отметили в министерстве.

Проверки проходят в несколько этапов и включают в себя осмотр животных перед убоем, оценку мяса на соответствие санитарным нормам перед упаковкой, а также контроль в магазинах. Это позволяет снизить риск распространения заболеваний и гарантировать высокое качество продукции.

Продукты
11 февраля 2025, 17:45
Боксер Алексей Папин провел спортивную зарядку в Ленинском округе
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В минувшие выходные в парке «Апаринки» Ленинского городского округа состоялось мероприятие в рамках регионального проекта «Спорт для всех». Главным гостем и вдохновителем события стал мастер спорта международного класса, чемпион мира, профессиональный боксер и кикбоксер Алексей Папин.

Утренняя зарядка собрала около 100 жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

Глава округа Станислава Каторов отметил, что такие инициативы играют значительную роль в популяризации спорта и здорового образа жизни. Чемпионы, подобные Алексею Папину, становятся примером для подражания, вдохновляя молодежь на достижение своих целей.

Во время зарядки Алексей Папин продемонстрировал участникам комплекс простых, но эффективных упражнений, которые подходят для людей любого возраста и уровня физической подготовки. После завершения спортивной программы все желающие смогли пообщаться с чемпионом, сфотографироваться с ним и задать интересующие вопросы.

Кроме того, для всех участников мероприятия было организовано чаепитие, где гости смогли продолжить общение с чемпионом в неформальной обстановке.

Спортсмены Ленинский округ

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