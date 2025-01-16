Лекция об освобождении Варшавы от фашистов пройдет в Химках 17 января

Ученики гимназии № 11 города Дубны теперь смогут проводить настоящие научные эксперименты благодаря уникальной цифровой лаборатории по химии. Этот современный комплект оборудования стал подарком от губернатора Московской области Андрея Воробьева, который вручил его девятикласснику Григорию Егорову накануне Нового года.

Григорий, лауреат всероссийского конкурса «Большая перемена» и победитель многих научных состязаний, сам обратился к губернатору с просьбой о помощи в популяризации науки среди школьников. Его инициатива была услышана и поддержана.

Цифровая лаборатория по химии, единственная в городе, уже демонстрируется школьникам. Комплект включает датчики измерения pH-среды, лабораторные кюветы, специальные емкости и программное обеспечение для анализа данных. Теперь ученики гимназии смогут не только изучать химию на практике, но и участвовать в научно-практических конференциях.

«Лаборатория позволяет проводить исследования на совершенно новом уровне. Мы можем наблюдать изменения условий среды в режиме реального времени и получать данные прямо на компьютер. Это открывает огромные возможности для проектной деятельности», - рассказала учитель химии гимназии № 11 Наталья Козлова.

Сам Григорий планирует использовать лабораторию для реализации проектов, связанных с военно-промышленным комплексом, а также для популяризации науки среди сверстников. Он уже давно мечтает связать свою жизнь с химией, которой увлекся еще в третьем классе.

Глава города Максим Тихомиров выразил гордость за активных и целеустремленных ребят, таких как Григорий.

«Горжусь, что в нашем городе есть такие молодые таланты! Уверен, что эта лаборатория станет стартом для новых открытий и достижений», - отметил глава.

В ближайшее время программное обеспечение будет установлено на школьные компьютеры, и ученики смогут приступить к исследованиям.