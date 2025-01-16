Лекция об освобождении Варшавы от фашистов пройдет в Химках 17 января
Открытый урок истории, посвященный одному из ключевых моментов Великой Отечественной войны пройдет в Химках. Патриотическое мероприятие провели в школе «Триумф» 17 января.
Освобождение польской столицы дало надежду другим европейским народам на победу над фашистами.
«Освобождение Варшавы имело важное моральное значение для народов СССР и союзников, вдохновляя их на дальнейшую борьбу за полное уничтожение нацистского режима», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.
Патриотическое мероприятие проведут 17 января в 16:00 на улице Кирова, 11А.
«Воспитание патриотизма - это неотъемлемая часть формирования здорового и сплоенного общества. Знание своей истории и уважение к подвигам предков помогает молодежи лучше понимать свою ответственность перед Родиной и перед теми, кто защищал ее в трудные моменты», - поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.