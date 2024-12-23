Лекция об истории создания сверхзвукового самолета пройдет в Химках

Уникальность Ту-144 заключается в первую очередь в его скоростных способностях. Особенности инженерных решений позволяют самолету преодолевать звуковой барьер.

«Это было событие мирового масштаба, которое продемонстрировало техническую мощь Советского Союза и его стремление к прогрессу. Несмотря на то, что эксплуатация самолета столкнулась с рядом сложностей, Ту-144 стал символом научного и технического прорыва», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Встречу проведут в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», основная цель которой - сохранение истории и культурного наследия.

«Сегодня, как и раньше, Россия сталкивается с внешними и внутренними угрозами. И в этих условиях важно помнить, что сила страны заключается в единстве, в уважении к своим корням и готовности защищать интересы Родины», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Встречу проведут 26 декабря в 11:30 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.