Лекция об истории народного костюма пройдет в Коломне 13 апреля

Лекцию проведет искусствовед Андрей Боровский в рамках выставки «Из тряпья золото». Гостям расскажут об истории народного костюма, а также ценностях, которые стремились передать предки с его помощью.

Напомним, в 2023 году в рамках проекта «Из тряпья золото» в Коломне провели десять творческих мероприятий, которые собрали 75 художников разных направлений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

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