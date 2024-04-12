12 апреля 2024, 12:19

Лекция об истории народного костюма пройдет в Коломне 13 апреля

Музей-лаборатория «Шелковая фабрика»
Читайте нас в: Google Новости

Лекция «Модные ключи к народному костюму» пройдет в коломенском музее-лаборатории «Шелковая фабрика» 13 апреля. В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что программа начнется в 13:00.

Лекцию проведет искусствовед Андрей Боровский в рамках выставки «Из тряпья золото». Гостям расскажут об истории народного костюма, а также ценностях, которые стремились передать предки с его помощью.

Напомним, в 2023 году в рамках проекта «Из тряпья золото» в Коломне провели десять творческих мероприятий, которые собрали 75 художников разных направлений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Туризм
12 апреля 2024, 13:31
Более 800 тысяч жителей Подмосковья стали пользователями приложения «Мособлгаза»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Более 800 тысяч жителей Подмосковья пользуются «Личным кабинетом» в мобильном приложении «Мособлгаза». Абонентам доступно 28 услуг.

Среди наиболее популярных услуг - подача заявки на подключение газа, ремонт и замена газового оборудования, поверка приборов учета, а также оплата газоснабжения.

В мобильное приложение также интегрирована система «Безопасный дом». Она состоит из датчиков контроля загазованности, которые позволят перекрыть газ в случае утечки и вызвать аварийную бригаду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Газ
12 апреля 2024, 13:30
Жителям Подмосковья напомнили о возможности узнать о состоянии лечащегося в стационаре родственника по телефону
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Жители Подмосковья могут узнать о состоянии проходящего лечение родственника по телефону 122. Этой услугой уже воспользовались более 3,3 тысячи раз.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, узнать о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые при госпитализации указали данные родственника.

«Чтобы узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, достаточно оставить заявку, обратившись в службу „122“. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на волнующие его вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже более 3,3 тысячи раз», - рассказал глава Минздрава Алексей Сапанюк.

Проект уже запустили в 49 больницах, а также в МОНИКИ, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и оспитале ветеранов войн.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Врачи
12 апреля 2024, 13:30
Передвижные лаборатории проверили воздух в 10 округах Подмосковья за неделю
Фото: ГКУ "Мособлэкомониторинг"
Читайте нас в: Google Новости
Мобильные эколаборатории совершили 12 выездов и проверили качество воздуха в десяти округах Подмосковья за неделю. Исследования провели по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной точке превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не выявили.

«Пожары и промышленные предприятия могут причинять вред атмосфере, загрязняя ее различными веществами», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Лаборатории выявляют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе и передают данные в надзорные органы. Напомним, всего в Московской области установлено 300 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, которые позволяют отслеживать показания в режиме реального времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе. По его словам, около 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в регионе в период паводков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология
12 апреля 2024, 13:27
Почти 7 миллиардов рублей поступило в муниципалитеты Подмосковья от распоряжения недвижимостью с начала года
Медиабанк МО
Читайте нас в: Google Новости
Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что за три месяца 2024 года в муниципальные бюджеты городских округов Подмосковья поступило 6,9 миллиарда рублей от распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. Это составляет 31% от запланированных 22,2 миллиарда рублей на текущий год.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что доходы в бюджеты муниципалитетов Подмосковья выросли на два миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост связан с реализацией и арендой имущества, не используемого долгое время.

«Таким образом, бизнес получает недвижимость, недвижимость в свою очередь приобретает надлежащий вид, плюс рабочие места и дополнительные налоги в местный бюджет, и как итог, экономическая целесообразность для каждого из муниципалитетов», - указала Наталья Адигамова.

Среди городских округов, обеспечивших наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за март, - Химки, Одинцовский городской округ, Мытищи и Красногорск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Доходы Недвижимость

Новости по теме