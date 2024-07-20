Лекция об истории летних Олимпийских игр 1980 года прошла в Химках

Присутствующим рассказали об истории создания талисмана игр 1980 года - всемирно известного медведя, а также о том, как шла подготовка к событию и чем Олимпиада запомнилась всему миру.

«В 1980 году в Москве дали старт ХXII летним Олимпийским играм. Отмечу, мы по праву можем гордиться тем, что первая в мировой истории Олимпиада, которую провели на территории Восточной Европы, прошла именно в нашей стране», - прокомментировал депутат Химок Владимир Суслов.

Подобные мероприятия, приуроченные к важным историческим датам, регулярно проходят в округе в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Благодаря новому проекту у химчан появилась возможность принимать участие в различных патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками специальной военной операции и других тематических событиях. Важно, что все эти мероприятия не имеют возрастного ценза и предусмотрены как для самых юных, так и для взрослых жителей нашего округа», - сказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Также в Химках уделяют особое внимание сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Об этом напомнила депутат округа Галина Болотова. К примеру, в муниципалитете работает виртуальный музей , в котором можно ознакомиться с военной литературой, экспонатами тех времен и услышать рассказы ветеранов войны. Проект создали по инициативе горожан и при поддержке главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

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