Лекция об истории Египта пройдет Лобне 26 ноября

В Лобненской Детской библиотеке состоится арт-путешествие «Чудеса Древнего Египта». Ведущая лекции, Ирина Гуськова, уверена, что в мире истории и искусства всегда можно найти что-то новое и интересное. В ходе мероприятия участники смогут не только узнать увлекательные факты о культуре Древнего Египта, но и попробовать себя в творческих заданиях, которые помогут лучше понять загадочную цивилизацию.

Вход на лекцию свободный, она предназначена для детей старше 7 лет и взрослых. Библиотека приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу таинственного Египта и получить новые знания о древней культуре.

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