29 ноября 2024, 10:05

Лекция об истории «Дороги жизни» на Ладоге для школьников прошла в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Познавательную лекцию о «Дороге жизни» на Ладожском озере провели для школьников Химок в преддверии годовщины со дня ее открытия. Учащимся показали документальный фильм об истории блокады в Ленинграде.

Дети узнали о значении «Дороги жизни» для жителей осажденного города: по ней в Ленинград доставляли еду, вывозили раненых, эвакуировали самых ослабленных. Только транспортный путь через Ладожское озеро связывал северную столицу со страной.

Почетным гостем на лекции стала жительница блокадного Ленинграда Надежда Туманова. Она рассказала присутствовавшим о своем личном опыте.

«Было очень страшно и голодно. В те времена действительно давали 125 грамм хлеба, но мы были ему очень рады, потому что его нигде больше не было», - поделилась Надежда Туманова.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют укреплению связи между поколениями и воспитанию патриотического духа у молодежи. Для этого в округе реализуют масштабную общественную программу. Так, для жителей регулярно проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, тематические концерты, лекции, кинопоказы и многое другое.

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Химки История
29 ноября 2024, 11:34
Новый «Урок цифры» в школах посвятят технологиям ИИ в сервисах такси
Медиасток.рф
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Новые «Уроки цифры» начнутся в школах Подмосковья со 2 декабря. Занятия посвятят технологиям и алгоритмам, которые обеспечивают работу современного такси.

Темой урока станет «Код города: технологии в движении», рассказали в Мингосуправлении Подмосковья. Участники узнают о том, как современное такси использует искусственный интеллект и машинное обучение. Кроме того, школьникам расскажут о том, как сервис строит маршрут и находит попутчиков.

«Учащиеся узнают, как сервис строит маршрут, зачем нужны совместные поездки и как находят попутчиков, а также о том, как ИИ используется разработчиками. Кроме того, участники смогут овладеть навыками цифровой безопасности и защиты от цифровых угроз на примере фишинга», - добавили в ведомстве.

Занятия будут состоять из видеолекции и интерактивных заданий.

Принять участие можно на сайте проекта до 22 декабря.

Школы Школьники
29 ноября 2024, 10:56
Литературный вечер прошел в Центральной библиотеке в Воскресенске
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Центральной библиотеке имени Инны Гофф

В прошел литературный семинар, на котором рассказали о нелегкой судьбе писателя Федора Михайловича Достоевского. Посетителям показали копии писем, которые он писал своему брату Михаилу.

Лекцию провела кандидат филологических наук, педагог, лектор передвижного просветительского проекта «Русские писатели: путь к Богу», исполнительный редактор Издательского совета Русской Православной Церкви Валентина Курицина.

Она познакомила читателей с тремя письмами Достоевского, которые он написал брату Михаилу Михайловичу Достоевскому, Наталье Дмитриевне Фонвизиной и Аполлону Николаевичу Майкову. Валентина Курицина рассказала, как повествование выдающегося писателя отражает историю и культуру России, основные события в жизни и след, который они оставили.

Читатели узнали о ссылке и каторжных работах Достоевского, запрете на бумагу и писчие принадлежности, о людях, которые ему помогали. В письмах брату Федор Михайлович просит родственника прислать ему книги, рассуждает о страданиях и вере.

Все смогли рассмотреть факсимильные издания писем Достоевского. Они бережно сняты с оригиналов и доведены до современного цифрового качества фондом «Возрождение Тобольска».

В завершение Валентина Алексеевна озвучила практические аспекты сотрудничества с библиотеками и другими учреждениями культуры и образования в рамках передвижного культурно-просветительского проекта «Русские писатели: путь к Богу».

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Воскресенск
29 ноября 2024, 10:36
Переоформление договора поставки газа перевели в «цифру» в Подмосковье
Unsplash
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Жители Подмосковья могут подать заявление на переоформление договора поставки газа через «Госуслуги». Для этого нужно заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в некоторых случаях жителям необходимо переоформить договор поставки газа. Теперь эта процедура доступна в электронном виде на региональном портале. Подписать документ можно с помощью мобильного приложения «Госключ».

«Кроме того, в электронную форму услуги внедрен сервис автоматической проверки наличия у заявителя договора на техобслуживание газового оборудования. Новшества позволят сэкономить время и быстро решить вопросы по переоформлению необходимых документов», - рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

Договор поставки газа необходимо переоформить при смене собственника жилья, приобретении недвижимости и в других случаях.

Услугу предоставляют в течение 10 рабочих дней.

ЖКХ Госуслуги
29 ноября 2024, 10:06
Свыше 500 километров автодорог отремонтировали в Химках в 2024 году
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Специалисты обустроили 523 километра автомобильных трасс в Химках. Рабочие ликвидировали дефекты дорожного покрытия и освежили разметку.

Сотрудники коммунальных служб обновили пять участков дорог, каждая из которых тянулась почти на семь тысяч километров. Также рабочие нанесли новую разметку для безопасности пешеходов и обустроили более ста переходов.

Порядка 36 оборудованных пешеходных переходов появились близ детских садов и дошкольных учреждений. Специалисты уложили 18 переходов, служащих также и лежачими полицейскими. Дальнейшие планы включают установку новых светофоров, ограждений и дублирующих дорожных знаков.

Напомним, недавно специалисты завершили реконструкцию надземного перехода на пересечении улиц 9 Мая, Горшина и Юбилейного проспекта. Они освежили краску, заменили покрытие на полу и вставили новые стеклянные элементы.

Всего за 2024 год движение оптимизировали на 66 участках автомобильных дорог и на территории 101 двора в Химках.

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Химки Дороги

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