Лекция об истории «Дороги жизни» на Ладоге для школьников прошла в Химках

Дети узнали о значении «Дороги жизни» для жителей осажденного города: по ней в Ленинград доставляли еду, вывозили раненых, эвакуировали самых ослабленных. Только транспортный путь через Ладожское озеро связывал северную столицу со страной.

Почетным гостем на лекции стала жительница блокадного Ленинграда Надежда Туманова. Она рассказала присутствовавшим о своем личном опыте.

«Было очень страшно и голодно. В те времена действительно давали 125 грамм хлеба, но мы были ему очень рады, потому что его нигде больше не было», - поделилась Надежда Туманова.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют укреплению связи между поколениями и воспитанию патриотического духа у молодежи. Для этого в округе реализуют масштабную общественную программу. Так, для жителей регулярно проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, тематические концерты, лекции, кинопоказы и многое другое.

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