05 июня 2024, 12:28

Лекция о жизни Чехова пройдет в Звенигородском манеже 8 июня

Звенигородский музей-заповедник
Читайте нас в: Google Новости

Лекцию о путешествии Антона Чехова на Сахалин и Восток пройдет в Звенигородском манеже 8 июня. На нее пригласили жителей и гостей Подмосковья.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, лекцию проведет кандидат филологических наук, заведующий отделом ГЛМ «Дом-музей А. П. Чехова», член чеховской комиссии РАН и один из ведущих специалистов по жизни и творчеству писателя Эрнест Орлов.

Чехов отправился в путешествие в 1890 году, а в 1895-м он выпустил книгу «Остров Сахалин». В ней описал жизнь заключенных и природу.

Подробнее о лекции можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Чехов
05 июня 2024, 13:24
Школьники из Подмосковья принялиу частие в проекте «Каникулы со Знанием»
Общество «Знание»
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные школьники приняли участие в проекте «Каникулы со знанием». Он прошел на международной выставке «Россия».

Как рассказали в подмосковном Минобразования, общество «Знание» подготовило для школьников Москвы, Подмосковья и Саратовской области образовательную и культурную программу. Ребята посетили экскурсию по ВДНХ, побывали на занятии по актерскому мастерству от актеров Юрия Коновалова, Максима Бойцова и Семена Шевелина. Для детей также провели мастер-классы и литературную гостиную, где выступило творческое объединение «Вахтанговский практикум».

Программа «Каникул со Знанием» будет меняться дважды в неделю. Участники будут посещать лекции на разные темы, учиться оказывать первую помощь, примут участие в квесте и других активностях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники
05 июня 2024, 13:13
Маршрут автобусов № 332к изменится в Шатуре с 8 июня
Пресс-служба Мострансавто
Читайте нас в: Google Новости
Маршрут автобусов № 332к «Радовицкий Мох — м. Котельники» изменится в Шатуре с 8 июня. Теперь общественный транспорт будет следовать до станции МЦД «Раменское».

По новой схеме будет осуществлять два рейса в сутки. Первый от ОП «Радовицкий Мох» будет отправляться по понедельникам и субботам в 04:10, по пятницам - в 13:10, по воскресеньям - в 15:00. Последний рейс от станции МЦД «Раменское» будет выезжать по понедельникам и субботам - в 09:15, а по пятницам и воскресеньям - в 18:30.

Совсем неподалеку от станции расположен автовокзал «Раменское». Там жители и гости Московской области могут воспользоваться туалетом и бесплатным интернетом пока ожидают автобус или поезд.

Для того чтобы добраться до станции метро «Выхино», пассажиры могут воспользоваться поездами МЦД-3 и сэкономить на проезде в Москву 17 рублей при оплате картой «Тройка».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы Раменское
05 июня 2024, 13:04
Свыше 5 тысяч учащихся Подмосковья вступили в студенческие отряды
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные учащиеся колледжей и вузов включены в программу летних мероприятий Российских студенческих отрядов (РСО). Эта крупнейшая молодежная организация страны уже объединила пять тысяч жителей региона.

В этом году РСО отмечают 65-летие с момента основания и 20-летие с начала современной истории движения.

«По всей стране проходит множество интересных мероприятий. Совсем недавно Подмосковье принимало на своей территории активистов РСО из 50 регионов на образовательном интенсиве. Ребята не только обменялись опытом, но и наладили четкую работу по трудоустройству активистов. Осенью у нас пройдут Всероссийский слет РСО и Всероссийская медиашкола», - рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова В Московской области 110 студенческих отрядов ведут свою деятельность на базе 37 ссузов и 12 вузов. Состоят в них более пяти тысяч ребят.

В РСО может вступить любой студент. Для этого нужно зайти на официальный сайт организации , выбрать подраздел «Хочу в студенческий отряд» и заполнить анкету.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вузы Мособлдума Студенты
05 июня 2024, 12:56
Специалисты по защите труда в Подмосковье стали лучшими в России
Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
Читайте нас в: Google Новости
Работники обкома получили почетные награды за труд на открытом заседании президиума Профсоюза работников здравоохранения России. Специалистов по защите труда в Подмосковье признал лучшими в стране.

На встрече также подняли вопросы по улучшению условий труда и защите прав медицинских работников.

«По результатам работы наши коллеги стали лучшими правовыми инспекторами ЦК Профсоюза за 2023 год. Это Татьяна Мочалова - заведующая отделом правовой защиты и Лариса Полхова - заведующая отделом социально-экономической защиты», - отметила председатель обкома Нина Суслонова.

По ее словам, инспекторы осуществляют правозащитную деятельность, направленную на организацию и проведение проверочных мероприятий по соблюдению работодателями норм трудового законодательства.

Руководитель организации также получила почетную грамоту за выполнение уставных целей и задач Профсоюза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Работа

Новости по теме