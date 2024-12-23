Лекция о творчестве скульптора Евгения Вучетича пройдет в галерее в Химках

Одна из самых известных работ Евгения Вучетича - скульптура «Родина-мать зовет!», которая установлена на Мамаевом кургане в Волгограде. Присутствующие узнают историю создания монумента.

«Арт-гостиная станет важной культурной площадкой для обсуждения наследия выдающегося мастера. Участники мероприятия смогут познакомиться с биографией Вучетича, его творческим путем и знаковыми работами, которые стали символами героизма и стойкости советского народа в борьбе против фашизма», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие проведут в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений» 26 декабря в 12:00 по адресу: улица Московская, дом № 15.

«Работы Евгения Вучетича стали частью культурного наследия не только Советского Союза, но и всего мира. Они напоминают нам о том, какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне и как важно помнить этот подвиг. Сегодня, в условиях современных вызовов и военных операций особенно важно сохранять историческую память и воспитывать дух патриотизма у подрастающего поколения», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.