Лекция о творчестве художника Васи Ложкина прошла в Солнечногорске

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Гости дома культуры узнали больше о работах земляка Алексея Куделина, прославившегося под псевдонимом Вася Ложкин. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе и создали арт-объект по мотивам картины художника «Коты прилетели».

«В рамках „Культурного кода Подмосковья“ юных жителей округа ждет много увлекательных мероприятий, посвященных творчеству солнечногорского художника. Это мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, музыкальные гостиные и квесты, а в марте 2024 года стартует фестиваль „Коты прилетели“», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил провести дополнительное обучение для работников ДШИ в регионе.

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