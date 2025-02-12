Лекция о создании «Книги будущих командиров» прошла в школе № 8 в Химках

Для гостей подготовили целую творческую программу. Дети прочли стихи, исполнили песни под аккордеон и станцевали вальс.

«„Книга будущих командиров“ - это не просто рассказы о Великой Отечественной войне. Это уроки мужества, ответственности и любви к Родине. Через истории о подвигах солдат и командиров автор показывает, что значит защищать свою землю, своих близких и свою страну», - отметила лидер Движения общественной поддержки, директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Событие состоялось в рамках масштабной общественной программы, которую реализуют в Химках.

«Она направлена на формирование и поддержание интереса у жителей к истории нашей страны, а также на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени. Главные лозунги этой программы - „Сохраняя прошлое - защищаем будущее!“ и „Успех в единстве поколений!“», - добавила муниципальный депутат Галина Болотова.

Кроме того, заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев напомнил, что в Химках регулярно организуют патриотические мастер-классы, лекции и встречи с героями.