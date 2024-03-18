Лекция о революционере Кропоткине пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»

Поводом для задержания Кропоткина стало участие историка в работе кружка «чайковцев», народнического тайного общества, которое вело пропаганду революционных идей среди рабочих. После проведения следствия Петра Алексеевича поместили в одиночную камеру Петропавловской крепости. Через два года он бежал и долгое время жил за границей.

Лекция начнется в 13:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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