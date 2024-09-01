01 сентября 2024, 10:38

Лекция о Бородинской битве прошла в школе № 1 в Химках

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Просветительскую лекцию, приуроченную к 212-й годовщине начала Бородинского сражения, провели в школе Химок. Участникам рассказали об основных этапах битвы, а также о ее значении.

Поучаствовали в лекции муниципальные депутаты Владимир Суслов и Галина Болотова.

«Собравшимся рассказали основные этапы Бородинского сражения. Именно оно положило начало разгрому Наполеона русской армией в Отечественной войне 1812 года», - сказала Галина Болотова.

Также на мероприятии волонтера Инну Матиевич и участника спецоперации председателя автономной некоммерческой организации «Зов» Дмитрия Зварыкина отметили благодарностями за активную гражданскую позицию.

Боец передал новые экспонаты в школьный музей - образцы вооружений, которые использует российская армия. Лекция прошла в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Новый общественный проект дарит химчанам уникальную возможность регулярно принимать участие в разнообразных активностях. Это историко-патриотические акции и лекции, мастер-классы, встречи с участниками СВО, открытые кинопоказы и многое другое», - прокомментировала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Кроме того, муниципальный депутат Александр Васильев отметил, что в Химках особое внимание уделяют также сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. При поддержке главы округа Дмитрия Волошина создали виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

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Школы Химки Войны История
01 сентября 2024, 11:53
Художник из Подольска сделал граффити фрегата «Аврора» на Камчатке
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Илья Демченко из Подольска создал картину в жанре граффити на стене дома в Петропавловске-Камчатском. Он изобразил на ней фрегат «Аврора».

Легендарный фрегат изобразил художник-граффитист из Подольска на стене дома на улице Тушканова в Петропавловске-Камчатском.

Илья Демченко создал граффити в преддверии 170-летия обороны Петропавловским гарнизоном от англо-французской эскадры. Тогда среди защитников был и фрегат «Аврора».

Отметим, что в Петропавловске-Камчатском художник создал уже 12 работ. Он также является автором мурала «Оборона Петропавловского порта». В Подольске на фасаде дома на Октябрьском проспекте изображен легендарный советский летчик-истребитель Виктор Талалихин. Это тоже работа Ильи Демченко.

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Подольск Граффити Художники Камчатка
01 сентября 2024, 11:06
Депутат из Химок Артур Каримов проверил готовность школы № 31 ко Дню знаний
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Готовность «Тридцать первой школы» к новому учебному году проверила комиссия в Химках. Специалисты обращали внимание на состояние классов, наличие необходимой аппаратуры и материалов, а также благоустройство территории.

Комиссия проверила спортзалы, площадки и стадион после летнего ремонта и благоустройства. Также специалисты положительно оценили внешний вид здания, качество отделочных работ и спортивного оборудования.

В проверке школы поучаствовали муниципальный депутат Артур Каримов, а также директор, преподаватели и родители.

«Перед началом нового учебного года особое внимание уделяется подготовке образовательных учреждений - мест, где дети проводят большую часть своего времени. Мы начали с осмотра учебных классов и лабораторий. Учителя продемонстрировали обновленные учебные материалы, современные средства обучения, интерактивные панели и лабораторное оборудование», - прокомментировал Артур Каримов.

Отметим, что глава городского округа Химки Дмитрий Волошин лично проверил готовность школ к 1 сентября. Ремонты в этом году провели в 26 учреждениях округа. Об этом сообщил муниципальный депутат, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

В них обновили окраску стен и фасадов, а также мебель, благоустроили прилегающую территорию. Кровли обновили в 19 образовательных учреждениях.

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Школы Химки 1 сентября Депутаты
01 сентября 2024, 10:57
Баскетболисты из Химок победили во всероссийском турнире «Мы чемпионы»
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Ребята из спортшколы Химок представили округ на турнире по баскетболу всероссийского уровня. Они заняли первое место.

Воспитанники спортшколы Олимпийского резерва № 1 обошли соперников в играх в формате 5×5 среди юношей 2014 года рождения. Они выиграли золотые медали.

Две сборные команды из Химок выступали под руководством тренера Евгения Голубаева.

«У нас в Химках развитию детско-юношеского спорта уделяется приоритетное внимание. Физкультура играет важную воспитательную роль в становлении молодого поколения. Наш округ тесно связан с баскетболом и известен не только в России, но и на мировом уровне своими командами и их победами», - прокомментировала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Отметим, что воспитанники спортшколы Олимпийского резерва № 1 уже побеждали в стритбольном турнире «Лето 3×3» среди более 20 команд соперников. Наставником баскетболистов был тренер Роман Юдаев.

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Спортсмены Химки Баскетбол
01 сентября 2024, 10:47
Активисты из Химок побывали на тематической экскурсии в парке «Патриот»
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Автобусную экскурсию в центральный парк «Патриот» провели для жителей Химок. Событие приурочили к 104-летию со времени создания первого отечественного танка.

Тематическую лекцию для активистов провела волонтер и куратор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Аурика Яблокова.

«31 августа - по-настоящему важная дата в истории нашей страны. Именно в этот день на заводе „Красное Сормово“ провели испытания первого русского танка», - прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Экскурсию организовали представители управления социальных коммуникаций местной администрации в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Проект открывает перед жителями новые горизонты. Для химчан организовывают разнообразные интерактивные активности. Самое важное - принять участие в них может любой желающий», - сказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Кроме того, депутат Юлия Ишкова напомнила, что в Химках внимание уделяют и сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. При поддержке главы округа Дмитрия Волошина работает виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Экскурсии Музеи Танки

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