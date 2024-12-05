Лекция о битве за Москву в 1941 году прошла для школьников в Подольске
Школьники Подольска побывали в военно-историческом музее Вооруженных сил России в гимназии № 7. Там прошел урок мужества, посвященный 83-й годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву в 1941 году.
Школьникам рассказали про судьбу ветерана Великой Отечественной войны, участницы битвы за Москву Галины Тереховой.
Ученица 10К класса, активистка «Движения первых», экскурсовод музея Прасковья Прокудина представила исследовательский проект о жизни и подвиге героини. Девушка - призер муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество».
Дочь ветерана Лариса Тодышева рассказала про битву за Москву из воспоминаний матери, показала ученикам награды и наградные книжки. На уроке мужества также представили видео выпускников школы. Они подготовили ролик о судьбе ветерана.
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