05 декабря 2024, 13:35

Лекция о битве за Москву в 1941 году прошла для школьников в Подольске

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Школьники Подольска побывали в военно-историческом музее Вооруженных сил России в гимназии № 7. Там прошел урок мужества, посвященный 83-й годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву в 1941 году.

Школьникам рассказали про судьбу ветерана Великой Отечественной войны, участницы битвы за Москву Галины Тереховой.

Ученица 10К класса, активистка «Движения первых», экскурсовод музея Прасковья Прокудина представила исследовательский проект о жизни и подвиге героини. Девушка - призер муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ «Отечество».

Дочь ветерана Лариса Тодышева рассказала про битву за Москву из воспоминаний матери, показала ученикам награды и наградные книжки. На уроке мужества также представили видео выпускников школы. Они подготовили ролик о судьбе ветерана.

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Подольск Школьники Москва
05 декабря 2024, 13:31
Компания «Мособлэнерго» обеспечила электричеством еще 63 соцобъекта
Мособлэнерго
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С начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» подключили к электросетям 63 социально значимых объекта в Подмосковье, включая школы, детсады, поликлиники и больницы. Общая мощность составила более 13 МВт, что обеспечило энергоснабжением здания в Домодедове, Сергиевом Посаде, Одинцове, Подольске, Ступине, Звенигороде и других округах.

Специалисты провели работы по подключению новых объектов и увеличению мощностей для реконструируемых учреждений. В рамках технологического присоединения энергетики установили мощные трансформаторы и проложили новые линии электропередачи.

Так, для образовательного комплекса «Полет» в Красногорске ввели подстанцию с трансформаторами по 1250 кВА, а для новой школы в Пушкино - блочную трансформаторную подстанцию мощностью 418 кВт.

Компания «Мособлэнерго» выполняет подключения приоритетно, часто досрочно, обеспечивая энергоснабжение для социальных объектов. Заявки можно подать через Портал потребителя компании.

Электричество
05 декабря 2024, 13:03
Ученики кадетской школы в Воскресенске сдали нормативы ГТО
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Воскресенские школьники выполнили нормативы комплекса ГТО. Среди них — ученики кадетской школы.

Ребята проверили свои физические возможности и пообщались со сверстниками.

В итоге лучшие получат знаки отличия. Вручение награды - это также повод для гордости всего образовательного учреждения, демонстрирующий эффективность системы физического воспитания и спортивной подготовки в лицее «Воскресенская кадетская школа».

Успешная сдача влияет на успеваемость школьника, поскольку занятия способствуют лучшей концентрации внимания.

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Школьники Воскресенск
05 декабря 2024, 12:55
Подмосковных школьников пригласили на соревнования по киберспорту
Unsplash
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Школьников Подмосковья пригласили поддержать финалистов седьмого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги. Матчи состоятся 13 декабря в закрытом формате, а 14 декабря двери будут открыты для всех желающих, чтобы поддержать участников, которые будут бороться за денежные призы.

Первые 500 зрителей, пришедшие посмотреть финал, получат ваучеры на посещение компьютерного клуба VK Play Арены, а также брендированные стикерпаки.

Для гостей подготовлен ряд активностей, в том числе розыгрыши призов, выступление танцевального светового шоу, киберпочта Деда Мороза и другие.

Финальные соревнования начнутся 14 декабря в 11:00 на VK Play Арене в Москве. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Школьники Киберспорт
05 декабря 2024, 12:44
Новую мебель закупят для реабилитационного центра в Старой Купавне
Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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Депутат Московской областной думы Марк Черемисов вручил директору отделения пансионата «Ногинский» в Старой Купавне сертификат на покупку мебели. В центре проходят реабилитацию 67 пациентов.

Рабочая поездка в реабилитационный центр в Старой Купавне депутата Московской областной думы Марка Черемисова совпала с Международным днем инвалидов. В качестве подарка он вручил сертификат на покупку новой мебели.

Директор пансионата Гульфия Исхакова вместе с коллективом специалистов ежедневно заботится о комфорте, обучении и развитии своих подопечных.

«Их труд - это ежедневное проявление заботы и любви, без которых было бы невозможно достичь таких успехов. Благодаря их профессионализму и неравнодушию пансионат стал настоящим домом для многих. Каждый человек уникален, и наша задача - сделать общество максимально доступным и доброжелательным для всех. Спасибо всем, кто принимает участие в этом благородном деле!» - подчеркнул Марк Черемисов.

Это не первый приезд депутата сюда. Он поддерживает центр и старается обеспечить учреждение всем необходимым. В честь Международного дня инвалидов в центре организовали концертную программу, где обитатели пансионата показали свои таланты: пели, танцевали и даже участвовали в театрализованных постановках.

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Благотворительность Богородский

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