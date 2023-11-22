22 ноября 2023, 17:41

Лекция о барокко и рококо пройдет в музее в Звенигороде 26 ноября

Звенигородский музей-заповедник
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Лекция «Барокко и рококо: драматизм и нежность» пройдет в Звенигородском музее-заповеднике 26 ноября. Ее проведет искусствовед и экскурсовод Инесса Крюкова.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, Инесса Крюкова расскажет гостям о возникновении барокко и рококо, их сходствах и различиях. На лекции рассмотрят работы Караваджо, Рубенса и других знаменитых художников, полотна которых хранятся в российских музеях.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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Музеи
22 ноября 2023, 22:52
Жителям Подмосковья расскажут о том, как распознать фальшивые лотереи и розыгрыши
Unsplash
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Вебинар «Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой» пройдет для жителей Подмосковья 24 ноября. Во время его проведения гражданам расскажут, как защититься от злоумышленников.

Мероприятие пройдет в рамках онлайн-проекта «Перезвони Сам». Его спикерами выступят специалисты департамента информационных технологий города Москва, представители всероссийских государственных лотерей «Столото», и другие.

Проведение вебинара запланировано на 24 ноября. Для того, чтобы его посмотреть необходимо перейти по ссылке и нажать кнопку «Посмотреть трансляцию в VK». Его организовали для повышения безопасности граждан, чтобы объяснить, как не попасть в руки мошенников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Он подчеркнул, что в регионе огромный запрос на технологичность обеспечения безопасности.

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Мошенничество
22 ноября 2023, 22:12
Незаконную гостиничную деятельность пресекли более чем на 50 участках в Подмосковье с начала года
Unsplash
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Муниципальный земельный контроль Московской области во время выездных обследований выявил признаки размещения незаконных гостиниц на 400 земельных участках. Из них на 52 территориях несанкционированная деятельность была прекращена.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сообщила, что с начала 2023 года рейды прошли на 624 участках. На 400 из них подтвердился факт незаконной деятельности.

В основном это гостиницы, которые работают без необходимых разрешений. Например, землю, предназначенную под индивидуальное жилищное строительство, используют под гостиничный бизнес.

Подобные нарушения фиксируются земельными инспекторами, которые направляют материалы в налоговые органы для пересчета ставки земельного налога с 0,3 до 1,5%.

«Более чем на 40 участках правообладатели либо узаконили гостиницы, либо направили заявления на изменение ВРИ, а вот деятельность 52 незаконных гостиниц и хостелов в соответствии с решением суда была прекращена», - добавила Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Он подчеркнул, что на сегодняшний день он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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Бизнес
22 ноября 2023, 21:24
Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлят в Подмосковье до конца 2024 года
Главгосстройнадзор МО
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Президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до конца 2024 года. Мораторий был предложен для объектов, чья деятельность не представляет высокого риска для общества. Это позволит отказаться от значительного числа проверок.

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян подчеркнул, что предложение президента РФ найдет поддержку среди бизнеса в Подмосковье.

В аппарате уточнили, что помимо контрольных мероприятий, существуют и профилактические визиты. После них не выписываются штрафы.

«В 2022 году количество таких визитов составило 680 тысяч, превысив количество проверок в два раза. В этом году число визитов превысило количество проверок в 3 раза», - добавили в аппарате.

Там подчеркнули, что главным изменением в рамках реформы контроля и надзора в России стало обязательное применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок.

Премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что на протяжении ближайших восьми лет такие проверки будут осуществляться только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес
22 ноября 2023, 19:00
Мюзикл «Красавица и чудовище» состоится в Воскресенске 26 ноября
Unsplash
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Жителей Подмосковья приглашают на мюзикл «Красавица и Чудовище» 26 ноября. Постановку покажут во Дворце культуры «Химик».

В спектакле задействованы профессиональные актеры ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Зрителей ждут танцы, песни, удивительные перевоплощения и многое другое.

Начало - в 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Театры Воскресенск

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