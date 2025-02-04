Лекция ко Дню разгрома немецких войск в Сталинградской битве прошла в Мытищах

Гостям мероприятия представили уникальные выставки, посвященные Великой Отечественной войне, а также событиям специальной военной операции. Особое внимание участников привлек телемост с заместителем заведующего экскурсионно-просветительским отделом музея-панорамы «Сталинградская битва» Викторией Пискотиной. Она рассказала о возможностях интерактивного прохождения экскурсий в мемориально-архитектурном комплексе в Волгограде, подчеркнув, что современные технологии позволяют изучать историю даже на расстоянии.

Патриотическую беседу с молодежью провели руководитель Отдельного кадетского казачьего отряда имени святого мученика Уара Юрий Пермяков и депутат Совета депутатов городского округа Мытищи Вячеслав Муравьев. Они обсудили качества, которые всегда помогали нашим соотечественникам побеждать в самых сложных сражениях, и подчеркнули важность сохранения исторической памяти.

Мероприятие стало напоминанием о героизме защитников Сталинграда и их вкладе в Победу, а также о необходимости передавать эти ценности будущим поколениям.