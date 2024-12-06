Лекция для школьников ко Дню воинской славы России прошла в Балашихе

На встрече участники узнали о ключевых событиях битвы за Москву, о мужестве защитников столицы и о том, как важные архитектурные объекты, такие как Кремль и Большой театр, были замаскированы. Программа включала чтение произведений, таких как рассказ Сергея Алексеева «Зоя» и стихотворение Твардовского «Москва», а также прослушивание отрывков из других литературных источников.

В рамках мероприятия также была показана кинохроника тех лет и видео о подвиге двадцати восьми панфиловцев, что добавило визуальный аспект к образовательному процессу. Завершением встречи стало знакомство с экспозицией музея «Патриотизм - имя собственное», где молодые люди смогли глубже погрузиться в тему.

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