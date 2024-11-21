21 ноября 2024, 19:36

Лекции по финансовой грамотности прошли в школах в Истре

Медиасток.рф
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У старших классов школы имени Л. М. Доватора городского округа Истра прошли лекции по финансовой грамотности. На занятиях ребята разбирали, что такое кредит, насколько безопасно и выгодно его брать и нужно ли его брать.

Лекции прошли в рамках третьего этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Она проводится с 4 октября по 25 декабря этого года во всех школах и колледжах России. На лекции ученики школы имени Л. М. Доватора узнали, как вести себя в сложных финансовых ситуациях и противостоять мошенникам.

Кроме того, школьники узнали, как не стать жертвой мошенников. Такие уроки помогают сформировать у школьников основы финансовой культуры, что в дальнейшем может помочь им улучшить уровень жизни своей семьи и общества.

Всероссийская просветительская эстафета «Мои финансы» - это масштабный проект, направленный на повышение финансовой грамотности россиян всех возрастов. Он включает в себя цикл мероприятий, посвященных различным аспектам финансовой грамотности.

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Школы Истра Деньги
21 ноября 2024, 19:26
Кулинарный мастер-класс провели для пенсионеров Богородского округа
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Участницы отделения «Активное долголетие» Богородского округа посетили мастер-класс по приготовлению новогодних блюд. Салат «Оливье» решили делать с разными начинками.

На занятии по кулинарии в отделении \"Активного долголетия\" города Ногинска участницы мастер-класса тоже решили освежить свои рецепты и приготовить традиционное новогоднее блюдо - салат «Оливье», поделившись друг с другом секретами. У кого-то в качестве дополнительных ингредиентов были яблоко или свежий огурец, кто-то предложил вариант с говяжьим языком.

Самым интересным моментом стал способ подачи - в хрустящих корзиночках из поджаренного тонкого лаваша. Участницы надеются, что многие захотят воспользоваться этим рецептом. Корзиночки можно наполнять любыми начинками. Такая оригинальная подача блюда обязательно произведет впечатление на родных и близких, ведь Новый год - это семейный праздник.

Напомним, что в рамках реализуемого проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» участникам доступны разнообразные активности и занятия. Каждый может найти себе увлечение по душе.

На сегодняшний день общая численность участников в Богородском округе составляет почти 10 тысяч человек. С января 2024 года присоединились 1461 человек.

Подобные встречи и мероприятия способствуют улучшению эмоционального состояния пожилых людей и помогают формировать активную жизненную позицию.

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Новый год Активное долголетие Богородский Рецепты
21 ноября 2024, 19:16
Команда из Балашихи вышла в финал международного конкурса «Битва роботов»
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Команда SOLARBOT из Балашихи готовится к финалу международного чемпионата «Битва роботов», который пройдет 23 ноября. В поединках сразятся соперники из Китая, Индии, Ирана, России и Беларуси, а также команды из Подмосковья.

В финале примут участие 16 взрослых команд с роботами-тяжеловесами весом до 110 кг и 16 юношеских команд с мини-роботами весом до 1,5 кг. Балашиху на чемпионате представит команда SOLARBOT, которая уверенно прошла отборочные этапы.

«Битва роботов» является международным чемпионатом, в котором машины сражаются в захватывающих поединках. Команды-разработчики состоят из опытных инженеров и юных специалистов, которые управляют своими созданиями в реальном времени. С 2023 года чемпионат будет проходить ежегодно по распоряжению правительства, а координацию подготовки и проведения мероприятия осуществляет Министерство цифрового развития.

Желающие поддержать команду SOLARBOT могут подключиться к прямой трансляции по ссылке 23 ноября с 10:00. Подмосковье на чемпионате представят пять команд, и организаторы надеются на яркие поединки и зрелищные выступления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Роботы Балашиха
21 ноября 2024, 19:06
Концерт классической музыки пройдет в виртуальном концертном зале в Балашихе
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5 декабря 2024 года в 17:00 в Дворце культуры «Балашиха» состоится вторая творческая встреча нынешнего сезона Виртуального концертного зала. Мероприятие будет посвящено зимним праздникам, включая Новый Год и Рождество, и предложит зрителям музыкальные произведения великих композиторов.

В программе встречи запланированы музыкальные произведения П. И. Чайковского, такие как «Щелкунчик», цикл фортепианных пьес «Времена года» и опера «Черевички». Также прозвучит пьеса «Дед Мороз» из цикла Роберта Шумана «Альбом для юношества». Гостям расскажут о родине Чайковского - городе Воткинске, и проведут новогоднюю музыкальную викторину с вопросами и фотографиями из фильмов и мультфильмов.

Дополнительно в финале мероприятия состоится совместное пение с хором «Кантилена» знаменитой советской песни «Маленькой елочке холодно зимой». Вход на встречу свободный, мероприятие подходит для зрителей старше трех лет.

Виртуальный концертный зал продолжает свою миссию по популяризации классической музыки и созданию культурного пространства для всех желающих. Это событие обещает стать яркой вехой зимнего сезона и привлечь внимание как местных жителей, так и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Спектакль Балашиха
21 ноября 2024, 18:46
Лекцию о творчестве Высоцкого и Окуджавы провели в Химках
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Открытый урок к 55-летнему юбилею известных произведений «Он не вернулся из боя» Владимира Высоцкого и «Нам нужна одна Победа» Булата Окуджавы организовали в Химках. Встреча прошла в лицее № 7.

Гости мероприятия узнали биографии авторов и ближе познакомились с их творчеством. Также жителям рассказали о значении военной лирики в истории страны и продемонстрировали фрагменты фильмов, в которых фигурировали песни на стихотворения Высоцкого и Окуджавы.

«Булат Окуджава и Владимир Высоцкий - два великих поэта, чьи произведения стали символами эпохи. Произведения этих талантливых людей знают многие поколения наших соотечественников», - отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, что в Химках большое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Ежедневно в округе проводят тематические мастер-классы, круглые столы, лекции и семинары, на которых жители узнают о героях родного города и своей страны.

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Химки Патриотизм

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