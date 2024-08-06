Лекции об экологии и игры в гольф пройдут ко Дню физкультурника в Воскресенске
Во вторую субботу августа в России традиционно отмечается День физкультурника. В этом году праздник выпадает на 10 число.
В этот день региональный оператор Воскресенского кластера приглашает на уникальную площадку для игры в экогольф. Все желающие смогут улучшить свои навыки меткости и узнать о важности раздельного сбора отходов. Под руководством профессиональных тренеров каждый участник освоит основные правила переработки мусора и узнает, как домашняя сортировка помогает планете.
В программе мероприятия предусмотрены выступления творческих коллективов и спортсменов, физкультурно-спортивные локации, спортивно-игровые площадки, мотоспорт и многое другое. Мероприятие пройдет по адресу: Воскресенск, парк Новлянская Ривьера.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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