21 октября 2024, 18:35

Лекции о подвигах ветеранов прошли в школе-интернате в Дмитрове

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Неделя памяти Великой Победы состоялась в Яхромской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении семи дней проходили лекции и тематические уроки, на которых рассказывали про подвиги ветеранов в годы Великой Отечественной войны.

Методическая неделя посвящена духовно-нравственной культуре. Она направлена на укрепление патриотизма и уважения к истории среди воспитанников школы-интерната в Яхроме.

Для учеников 4 классов прошла беседа «Святая Русь - истоки духовного мужества». На ней ученики узнали о корнях русского народа, которые помогли выстоять в трудные времена.

Беседу о героях Великой Отечественной войны «Мы помним…» организовали для учеников 9Б, 8 и 6Б классов.

Ученики 4А и 4Б классов узнали о роли священнослужителей в годы войны, а ученикам 6А класса рассказали про духовных лидеров и защитников истории в беседе «Хранители Русского государства».

На презентации «Есть ли место подвигу в мирное время?» ученики размышляли о мужестве и героизме в повседневной жизни. Учащимся 5, 6 и 7 классов поведали про сверстников, которые внесли вклад в победу на уроке «Маленькие герои большой войны».

Методические недели в Яхромской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ОВЗ позволяют сохранять память о героизме предков и воспитывают любовь к родине.

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Школы Дмитров
21 октября 2024, 18:44
Капитальный ремонт школы № 1 в Голицыне завершат в 2025 году
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов встретился с родителями учеников Голицынской школы № 1. Она закрылась на капитальный ремонт с 14 октября по президентской программе. Ремонт планируют завершить летом 2025 года, чтобы 1 сентября ученики вернулись в обновленную школу

Сейчас идет подготовка: вывозят старую мебель и оборудование, начались демонтажные работы. В школе оборудуют новый фасад, крышу, входы, коммуникации, проведут отделку и построят спортивную площадку.

Пока идет ремонт, учеников распределили по другим школам: старшеклассников приняли в Кубинскую среднюю школу № 1, а младших - в Ликинскую школу. Стоит отметить, что для перевозки детей арендовали 14 автобусов.

Основная проблема связана с остановкой у магазина «Дикси» на Петровском шоссе, откуда забирают и привозят детей. Жителям приходится идти около двух километров вдоль дороги. Площадка для посадки и высадки небезопасна. Глава округа поручил перевозчику найти более удобные места для остановок. Возможно, изменят и автобусы на меньшие, чтобы они могли разворачиваться на узких улицах. Также могут временно изменить движение на некоторых участках на одностороннее, чтобы автобусы могли безопасно отвозить и привозить учеников.

Кроме того, на остановке у «Дикси» нужно установить ограждение, расширить зону ожидания, чтобы дети не выходили на дорогу, и организовать дежурство с участием представителей транспортной компании и полиции. Также взяли на контроль нанесение разметки пешеходных переходов и установку лежачих полицейских.

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Одинцово Школы Строительство Школьники
21 октября 2024, 18:21
Пять работников детсада № 50 в Красногорске получили награды Мособлдумы
пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Депутат Московской областной Думы Роман Володин вручил награды сотрудникам детского сада № 50 в Красногорске. Почетные грамоты и благодарственные письма от областного парламента получили пять воспитателей.

Педагоги из Красногорска были отмечены за высокий профессионализм и добросовестный труд. Роман Володин также вручил награжденным букеты цветов и поблагодарил воспитателей. «За то, что наши дети попадают в мир счастья, что родители спокойны, что лучшее происходит здесь», - заявил депутат.

Коллектив дошкольном учреждения состоит как из воспитателей с большим опытом, так и из молодых специалистов, только начавших свою трудовую деятельность. В детсаду также трудятся педагоги-психологи, логопеды, инструкторы по физической культуре. Сотрудники детского сада № 50 постоянно стремятся к развитию в профессии, для чего участвуют в разнообразных конкурсах по своей специальности.

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Красногорск Мособлдума Детские сады
21 октября 2024, 18:17
Кинолог Росгвардии Подмосковья вошел в топ-10 на межведомственных соревнованиях
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудница кинологической службы ОМОН «Пересвет» выступила на межведомственных соревнованиях и вошла в десятку лучших. Об этом сообщили в Росгвардии по Московской области.

Открытое первенство среди кинологических расчетов по поиску взрывчатых веществ «Кубок памяти генерал-майора Медведева» прошло среди силовых структур. В соревнованиях приняли участие более 50 специалистов из разных ведомств и государственных организаций.

Программа состязаний включала проверку участка местности, досмотры предметов и автомобиля, другие испытания. По итогам первенства кинолог Анастасия из подмосковного ОМОН «Пересвет» с овчаркой по кличке Спарта показали 10-й результат в общем зачете.

Команда подмосковных росгвардейцев выиграла бронзовую медаль на чемпионате Центрального округа войск национальной гвардии России по плаванию.

Росгвардия конкурсы
21 октября 2024, 17:57
Соблюдение правил трудоустройства мигрантов проверили в 70 торговых точках Подмосковья
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Сотрудники подмосковного Минсельхозпрода, ГУРБ и МВД проверили торговые объекты в Солнечногорске и Дмитрове. За неделю они посетили 71 точку и выявили 46 нарушений.

Как рассказали в министерстве, инспекторы проверяли торговые объекты на нарушения миграционного законодательства. В двух округах они выявили 46 замечаний и составили 42 протокола. Штрафы на общую сумму 11 миллионов рублей грозят 11 предпринимателям, которые незаконно привлекли к работе иностранцев.

В ведомстве добавили, что в округах также изъяли несанкционированную продукцию, чтобы не допустить образования незаконных точек торговли на прежнем месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о стремлении региона обеспечить независимость страны от импорта семян.

Торговля

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