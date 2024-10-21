Лекции о подвигах ветеранов прошли в школе-интернате в Дмитрове

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Методическая неделя посвящена духовно-нравственной культуре. Она направлена на укрепление патриотизма и уважения к истории среди воспитанников школы-интерната в Яхроме.

Для учеников 4 классов прошла беседа «Святая Русь - истоки духовного мужества». На ней ученики узнали о корнях русского народа, которые помогли выстоять в трудные времена.

Беседу о героях Великой Отечественной войны «Мы помним…» организовали для учеников 9Б, 8 и 6Б классов.

Ученики 4А и 4Б классов узнали о роли священнослужителей в годы войны, а ученикам 6А класса рассказали про духовных лидеров и защитников истории в беседе «Хранители Русского государства».

На презентации «Есть ли место подвигу в мирное время?» ученики размышляли о мужестве и героизме в повседневной жизни. Учащимся 5, 6 и 7 классов поведали про сверстников, которые внесли вклад в победу на уроке «Маленькие герои большой войны».

Методические недели в Яхромской общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с ОВЗ позволяют сохранять память о героизме предков и воспитывают любовь к родине.

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