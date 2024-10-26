Лекции и мастер-классы проведут в Химках ко Дню добровольца Подмосковья

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Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский отметил, что волонтеры много сил и времени отдают добровольческим проектам, поддерживают тех, кто нуждается в помощи. Они вкладывают свою душу и сердце в волонтерскую работу, бескорыстно служат обществу.

В продолжение мероприятий, 28 октября в школе «Лига первых» и Аэрокосмическом лицее состоится деловая игра «Быть волонтером - это здорово!» и лекция о значимости добровольческой деятельности. В этих событиях примут участие депутаты Совета депутатов Александр Васильев, Галина Болотова, Юлия Ишкова и лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Юлия Ишкова подчеркнула, что волонтеры активно помогают в сборе, сортировке и отправке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции.

«Это тяжкий труд. Повсеместное развитие волонтерского движения - яркий пример того, что доброе дело объединяет людей самых разных возрастов, социальных статусов, национальностей и профессий», - отметила она.

Депутат Руслан Шаипов добавил, что в условиях сегодняшних событий волонтерская деятельность стала особенно актуальной. Активисты собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети и готовят сухие пайки.

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