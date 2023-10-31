Лекции и мастер-классы к «Ночи искусств» подготовили в музее Чаковского в Клину
Музей-заповедник Чайковского в Клину примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября. Для гостей проведут лекции, квесты и мастер-классы.
В День народного единства 4 ноября до 22:00 для гости смогут бесплатно посетить все выставочные проекты музея. С 18:00 по мемориальному дому Чайковского проведут экскурсии, на которых расскажут интересные факты и истории из жизни композитора. Посетители также смогут узнать о дачниках усадьбы, которыми были художник Аполлинарий Васнецов, ученый Климент Тимирязев, семья поэта Андрея Белого и многие другие.
В «Ночь искусств» в музее пройдут лекции «Вся Италия в одном кабинете» и «Чайковский на портретах московских фотографов», проведут семейный квест-игру «Все искусства в гости к нам», а также мастер-класс по рисованию натюрмортов.
В завершение вечера состоится концерт ансамбля Art-Collage «Под небом Парижа».
Подробнее о программе можно узнать по ссылке.
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