Лекарство производства компании из Подольска показали на конгрессе в Китае

Около 20% людей, переболевших коронавирусом, в течение нескольких месяцев страдают от одышки и постоянной усталости, а также не могут переносить физические нагрузки. У некоторых даже возникают фиброзные изменения и другие нарушения функции легких. При лечении таких пациентов сейчас применяются стероиды, иммунодепрессанты и антифибротические препараты.

Мировое медицинское сообщество не случайно заинтересовалось российской разработкой. Как объяснил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев, российская молекула, представленная в исследовании «долгого ковида», показала значительный эффект новой терапии у пациентов с легочными последствиями.

«Долгосрочный эффект препарата дает надежду на улучшение качества жизни пациентам, страдающим от одышки, усталости и снижения физической работоспособности», - рассказал руководитель исследования.

Медикамент производится на мощностях фармацевтической компании «Петровакс Фарм» в Подольске.