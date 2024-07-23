23 июля 2024, 23:48

Легкоатлеты спортшколы «Авангард» в Мытищах выступили на первенстве России

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Воспитанники мытищинской спортивной школы «Авангард» представили Московскую область на первенстве России по легкой атлетике в Брянске. Тимофей Шилов установил личный рекорд в тройном прыжке и стал бронзовым призером соревнований.

Юные мытищинцы Тимофей Шилов, Ильяс Авамилев и Артем Исаченко выступили в составе сборной команды Московской области на первенстве России по легкой атлетике в Брянске. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Подарок себе в день своего рождения 21 июля сделал спортсмен Тимофей Шилов. Юноша прыгнул на 15 метров 52 сантиметра, установив личный рекорд в тройном прыжке. Тимофей стал бронзовым призером соревнований.

Легкоатлеты Ильяс Авамилев и Артем Исаченко показали высокий результат в составе эстафетной команды 4×400 метров - 3 минуты 14,50 секунд. Ребята вошли в шестерку лучших.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи
24 июля 2024, 00:04
Благоустройство центральной части Дедовска в Истре завершено на 70%
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Продолжается обновление центральной части города Дедовск в городском округе Истра. Сейчас работы выполнены на 70%.

Центральную часть города модернизируют благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках государственного проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о значении всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды для небольших городов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Уже открыты и пользуются популярностью скейт-парк и игровая площадка для детей. Сейчас облагораживают пруд в парке: устанавливают лавочки и урны, монтируют смотровую площадку у воды, укрепляют берега, укладывают плитку.

Истра Строительство Парки
23 июля 2024, 23:36
Матери шестерых детей из Химок вручили знак «Материнская слава»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил жительнице Химок Анастасии Сухарниковой знак «Материнская слава». Анастасия — мать шестерых детей: самому младшему — три года, старшей дочери — 16 лет.

Химчанка Анастасия Сухарникова удостоена знака «Материнская слава». В торжественной обстановке многодетную мать поздравил и наградил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Воспитать ребенка - большая ответственность и тяжелый труд. Спасибо вам за вашу самоотдачу, преданность семейным ценностям и любовь к детям», - сказал Андрей Воробьев.

В свободное время Анастасия обучает девочек рукоделию в Воскресной школе при Троицком храме.

«Моя семья - это мой главный жизненный приоритет. Конечно, главный секрет кроется во взаимопонимании и уважении. Материнство - это призвание. Я очень гожусь тем, что у меня такая большая семья. Горжусь близкими, которые рядом», - делится химчанка Анастасия Сухарникова.

По инициативе президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Более ста мероприятий провели в Химках, главной целью которых стало сбережение и укрепление семейных ценностей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Химки
23 июля 2024, 23:18
Соревнования по голболу среди спортсменов с ОВЗ завершились в Мытищах
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В спорткомплексе «Строитель» в Мытищах прошли соревнования по голболу для спортсменов с нарушением зрения. Победила команда из Королева «Наш Мир», серебро у «Подмосковья», на третьем месте — мытищинский «Авангард».

Продолжается Всероссийский летний спортивный марафон «Сила России». Организаторами состязаний по голболу среди лиц с нарушением зрения в рамках спортивного марафона в Мытищах стали активисты местного отделения партии «Единая Россия».

Голбол - динамичная и захватывающая игра для спортсменов с нарушением зрения.

В соревнованиях участвовали шесть команд: «Наш Мир» из города Королев, мужская сборная команда «Подмосковье», «Авангард» из Мытищ, юношеская команда «Подмосковье», Всероссийское общество слепых из Пушкино, «Мир спорта „Сталь“» из города Электросталь.

«Сегодня мы смогли увидеть волю к победе людей, которые и так победители! Они смогли приехать в наш город и принять участие в соревнованиях. Хочу пожелать всем участникам успеха, вы молодцы!» - сказал председатель Совета сторонников партии «Единая Россия» Юрий Уланов.

Первыми стали спортсмены команды «Наш Мир» из Королева, второе место у «Подмосковья», на почетном третьем месте - «Авангард».

Все желающие могут поучаствовать во Всероссийском спортивном марафоне «Сила России»: на сайте проекта необходимо записаться на тренировку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи Инвалиды
23 июля 2024, 22:32
Новые мероприятия проходят в рамках проекта «Активное долголетие» в Мытищах
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Три клуба «Активное долголетие» открыты сегодня в Мытищах. Для пенсионеров здесь организованы творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия. В планах — ремонт помещения и покупка оборудования для клуба в микрорайоне «Дружба», а также замена оконных блоков в клубе по улице Мира, 37

Мытищи активно участвуют в реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». В округе открыты три клуба: на улице Мира, 37, на улице 3-я Парковая, 25, на улице Мира, строение 51 в торговом центре «Июнь». Клуб в торговом центре начал работать недавно. В нем расположены театральная мастерская, художественная студия и студия рукоделия, организованы зоны для отдыха и активностей.

Во Дворце культуры «Яуза», Центре культуры «Подмосковье», Культурно-информационном центре «Леонидовка» для пенсионеров проходят развлекательно-познавательные мероприятия.

В клубах ежегодно открываются новые направления и кружки. Так, с недавнего времени долголеты могут записаться в студию шахмат, настольного тенниса и лоскутного творчества.

Также люди старшего поколения развивают свои навыки в проекте «Компьютерная грамотность».

Пенсионеры активно вовлекаются и в волонтерскую деятельность. Например, мастерицы вяжут нашим бойцам носки, манишки, шапки, балаклавы, перчатки, рукавицы в рамках проекта «Вязальные войска», а также изготавливают комплекты для недоношенных детей Москвы и Московской области.

В 2024–2025 годах участники проекта «Активное долголетие» планируют отремонтировать помещение и купить оборудование для клуба в микрорайоне «Дружба», также обновить оконные системы в клубе на Мира, 37.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Пенсионеры

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