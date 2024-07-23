Легкоатлеты спортшколы «Авангард» в Мытищах выступили на первенстве России

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Юные мытищинцы Тимофей Шилов, Ильяс Авамилев и Артем Исаченко выступили в составе сборной команды Московской области на первенстве России по легкой атлетике в Брянске. Соревнования проходили среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Подарок себе в день своего рождения 21 июля сделал спортсмен Тимофей Шилов. Юноша прыгнул на 15 метров 52 сантиметра, установив личный рекорд в тройном прыжке. Тимофей стал бронзовым призером соревнований.

Легкоатлеты Ильяс Авамилев и Артем Исаченко показали высокий результат в составе эстафетной команды 4×400 метров - 3 минуты 14,50 секунд. Ребята вошли в шестерку лучших.

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