23 июля 2024, 17:47

Легкоатлеты из Балашихи взяли золото на Всероссийских соревнованиях

СШ "Орион"
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Две золотые медали привезли спортсмены из спортивной школы «Орион» в Балашихе. Они участвовали во Всероссийских соревнований по легкой атлетике в рамках Первенства России до 23 лет.

Первое место на дистанции 800 метров взяла Софья Беспалова. Она преодолела расстояние за 2.16 секунд. Ещё один спортсмен из Балашихи Дмитрий Юрин пробежал 1500 метров за 4.04 секунды и в упорной борьбе первым пришёл к финишу.

Впереди у спортсменов еще отбор на Первенство страны по эстафетному бегу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Спортсмены Балашиха
23 июля 2024, 18:41
Юнармеец из Мытищ пройдет на параде в Санкт-Петербурге 28 июля
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Екатерина Королева из Мытищ в составе «Юнармии» примет участие в параде в День Военно-морского флота. Ребята из более чем семи регионов России пройдут по Сенатской площади 28 июля.

Перед президентом, почетными гостями и экипажами кораблей на Сенатской площади промаршируют ребята из Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Вологодской, Ульяновской, Свердловской областей, Донецкой и Луганской Народных республик.

Екатерина Королева из Мытищ уже участвовала в таких мероприятиях: она прошла среди других юнармейцев на параде в День Победы в северной столице.

Принять участие в праздновании Дня Военно-морского флота Екатерину пригласил руководитель Северо-Западного патриотического центра «Авангард», первый заместитель начальника штаба движения «Юнармия» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин.

Сейчас девушка проходит строевую подготовку на базе и на Сенатской площади.

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Санкт-Петербург Мытищи
23 июля 2024, 18:32
Больше 10 учебных заведений Истры прошли проверку к 1 сентября
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Комиссия провела осмотр детских садов и школ перед первым сентября. Уже прошли проверку 12 образовательных комплексов.

Комиссии необходимо осмотреть учебные и медицинские кабинеты, актовый зал, столовую и многое другое. В состав проверяющих входят управление образования, подразделение по делам несовершеннолетних, социальная защита, Госавтоинспекция, МЧС и депутаты округа. Они проверили безопасность зданий, кабинеты физики и химии, «Точки роста», оборудование, окна, свет, актовый зал и многое другое.

Также комиссия осмотрела детские сады. Особое внимание уделили спальным местам детей и игровым комнатам. В этом году сделали уклон на безопасность в учреждениях. Во время осмотра проверяющие могли дать советы для учреждений, как улучшить среду для детей. Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели доски с правилами дорожного движения или целые тематические зоны на улице. Также узнавали у воспитателей, как часто проводятся такие занятие.

Проверку прошли более 40 объектов, из них 34 муниципальных учреждений - школы, детские сады, центры дополнительного образования, три частных школы и сада, два колледжа и Истринскую школу-интернат. Приемка всех заведений завершится пятого августа. В округе серьезных нарушений в учреждениях не было. К первому сентября все будут готовы принять детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Истра Детские сады Образование
23 июля 2024, 18:22
Активисты из Балашихи собрали лекарства и продукты для бездомных животных
Местное отделение партии "Единая Россия" в Балашихе
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Добрая акция «Коробка помощи животным» осуществляется в городском округе Балашиха. Активисты поддержали бездомных животных и собрали для них необходимые продукты и лекарства.

Партийцы местного отделения «Единая Россия» проводят в округе акцию «Коробка помощи животным». Ее цель - сбор и передача лекарств, кормов, игрушек для питомцев из приютов. Один из таких пунктов сбора находится в микрорайоне Железнодорожный, в магазине «Рика», который активисты посетили в этот раз.

Также поддержка животных реализуется в рамках проекта «Защита животных - это несложно». Благодаря ей необходимые вещи получают зооприют в конно-спортивном комплексе «Пелагея», «Котодом Мурлыка» и приют «Преданное сердце».

«Помогать бездомным животным действительно просто. Мы видим, как жители Балашихи с радостью откликаются на наш призыв и оставляют подарки для животных в зоомагазинах», - рассказала местный координатор партийного проекта «Защита животных - это несложно» Ирина Митюрина.

Клиенты зоомагазинов стараются не оставаться в стороне от добрых дел. После покупки продуктов для своих питомцев, они оставляют товары для тех животных, у которых пока что нет своей семьи. Тем самым они создают культуру заботы о пушистых.

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Волонтеры Животные Балашиха
23 июля 2024, 18:18
ГАИ в Одинцове проверила водителей на трезвость
Одинцовский отдел Госавтоинспекции
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Социальный рейд «Трезвый водитель» организовали сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции, представители регионального Министерства транспорта и компания оператора Подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп». Водители получили информацию о важности безопасного, а главное – трезвого поведения на дорогах.

Метод «массовой проверки» использовался автоинспекторами для оценки состояния водителей по визуальным признакам и проверки наличия у них признаков опьянения. Стражи порядка напоминали водителям о том, что управлять транспортным средством в состоянии опьянения нельзя, и вручали им буклеты с информацией и рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения. Им также передали алкотестеры - приборы, внутри которых размещается датчик. Человек выдыхает воздух, сенсор анализирует его, определяет концентрацию спирта в организме и показывает результат.

Такое мероприятие провели и на парковке торгового центра в Юдино. Там сотрудники объясняли посетителям, как использовать трубку контроля трезвости, которая находится в буклете. Им также рассказали, что перед выездом можно легко проверить себя на наличие алкоголя в крови.

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Одинцово Минтранс РФ Дороги Машины

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