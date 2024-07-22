Легкоатлетка из Воскресенска выиграла международные соревнования в Бресте
Спортсменка из Воскресенска показала лучший результат на Матчевой встрече по легкой атлетике среди команд Союзного государства. Соревнования прошли в Бресте в июле.
Воспитанница школы олимпийского резерва «Академия спорта» Алиса Махмутова из Воскресенска показала лучший результат среди девушек в метании диска - 49,91. Серебро и бронзу поделили спортсменки из Белоруссии.
Международные соревнования прошли с 16 по 17 июля. Участниками стали юноши и девушки 2007 года рождения и моложе. Всего в Бресте разыграли 41 комплект медалей. Российская сборная выиграла 87 медалей: 31 золотую, 30 серебряных и 26 бронзовых.
Матчевую встречу среди команд Союзного государства посвятили 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».