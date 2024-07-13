13 июля 2024, 23:24

Легкоатлетка из Воскресенска установила рекорд на первенстве России

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Воскресенская спортсменка Алиса Махмутова стала рекордсменом первенства России по легкой атлетике в Смоленске. Участие в состязаниях приняли более 60 спортсменов из 69 регионов России.

Алиса Махмутова - воспитанница школы олимпийского резерва «Академия спорта» в Воскресенске.

На первенстве России она выступила в двух дисциплинах: метание диска и толкание ядра. Алиса установила личный рекорд в метании диска: 52 метра и 14 сантиметров.

Также в прошлом месяце девушка показала высокие результаты на первенстве Московской области по легкой атлетике, завоевав сразу две золотые медали.

Теперь атлетка в составе сборной России поедет в Брест на международные соревнования дружественных государств.

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Спортсмены Рекорды Воскресенск
13 июля 2024, 20:21
Представители «Точки притяжения» провели встречу с молодежью Мытищ
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Эксперты сообщества «Точка притяжения» встретились с молодежью в Мытищинском историко-художественном музее. Проект реализован при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Около 20 таких мероприятий пройдет по всему региону.

Собравшимся рассказали, как поучаствовать в федеральных программах и получить грант на продвижение своих проектов. Предприниматель, фотограф, блогер и участник проекта «Точки притяжения» Алена Смоляк поделилась с ребятами личным опытом.

Важность таких встреч отметил и куратор проекта Сергей Исаев. По его словам, подобные мероприятия помогают молодым людям найти способы для воплощения своих идей и проектов.

«Подобных встреч запланировано порядка 20 по всему региону. Мы надеемся, что они будут полезны для слушателей и помогут им достичь своих целей», - сообщил Сергей Исаев.

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Мытищи Молодежь
13 июля 2024, 19:50
Более 1700 бегунов поучаствовали в полумарафоне в Сергиевом Посаде
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Третий старт летнего сезона «Суперлига Подмосковья» прошел в Сергиевом Посаде. В полумарафоне приняли участие более 1700 любителей бега.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, стартовали спортсмены с Красногорской площади. Маршруты марафона «Сергиевым путем» пролегали по центральным улицам города и вдоль основных достопримечательностей. Сначала соревновались взрослые спортсмены на дистанциях три, пять, 10 и 21,1 километров, а затем стартовали юные марафонцы от 4 до 11 лет на дистанциях в 300 и 600 метров.

После забега все желающие смогли посетить Троице-Сергиеву Лавру, Гефсиманский Черниговский скит и Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, а также побывать в музее Игрушки, музейном комплексе «Конный двор», музеях Советского детства и Архитектуры в миниатюре «Арт-макет», а также в этно-парке «Кочевник».

Итоги забегов подвели среди мужчин и женщин в абсолютном зачете в каждой возрастной категории. Все участники получили памятные медали, а победителей и призеров отметили наградами и подарками.

Следующий забег «Большая Волга» пройдет в Дубне 24 августа, а 19 октября - традиционный кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN».

​Полумарафон «Сергиевым путем» состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Сергиев Посад
13 июля 2024, 19:49
Комиссия администрации проинспектировала велодорожки парка «Яуза» в Мытищах
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Сотрудники администрации городского округа Мытищи выехали на велосипедах с проверкой. Состояние велодорожек оценили в парке «Яуза».

Парк «Яуза» расположен вдоль Москвы и подмосковных Мытищ. Его протяженность превышает 20 километров. И по всей длине этой зеленой территории пролегает велосипедная дорога.

Комиссия проверила состояние дорожки, а также осмотрела прилегающие зоны.

«Вместе с коллегами проехали в том числе и по московской территории парка. Будем развивать его благоустройство со своей стороны. А это хороший асфальт, освещение, зоны отдыха. Стратегический план таков, чтобы велосипедист или пешеход из Москвы не заметил того, что оказался в Мытищах», - рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Представители администрации испытали и другие веломаршруты города.

«В Мытищах на сегодняшний день самая большая протяженность велодорожек в регионе, она составляет более 35 километров. В планах расширение этой сети, благоустройство прилегающих территорий», - отметил председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов.

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Благоустройство Мытищи Парки
13 июля 2024, 19:13
Выпускники медицинского колледжа пополнят штат Мытищинской больницы
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В Мытищинской клинической больнице прошла встреча с выпускниками областного медицинского колледжа. Ребята в скором времени пополнят штат учреждения, причем 13 из них учились по целевому набору.

Все выпускники колледжа прошли практику в отделениях Мытищинской областной клинической больницы. Ребята зарекомендовали себя с лучшей стороны. Теперь это будущий медперсонал роддома и отделения реанимации, операционные и процедурные сестры.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Бориса Голубева, главные требования к медицинскому сотруднику любого уровня - внимание к пациенту, человечность и стремление помочь.

«Желание выпускника медколледжа работать в том или ином отделении нашей больницы, безусловно, учитывается. Тем более, что предпочтения основаны не на теоретических знаниях, а на реальном опыте. Все без исключения девушки проходили у нас практику: мы успели познакомиться с ними, а они - с нами. У каждого молодого специалиста впереди большой путь, а наша задача, как наставников - помочь, поддержать, дать раскрыться их лучшим профессиональным и личным качествам», - отметила главная медицинская сестра Мытищинской областной клинической больницы Юлия Соболевская.

По целевому набору учились 13 выпускников. Именно Мытищинскую больницу они выбрали как будущее место работы.

Об условиях обучения по целевому набору можно узнать по телефону отдела кадров: 8 (495) 586-45-88. А в Единой цифровой платформе «Работа в России» размещены предложения по целевому обучению по всем востребованным специальностям Мытищинской больницы.

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Больницы Мытищи Медицина Студенты

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